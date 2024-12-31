نجوم سابقون يشيدون بالمستوى الفني لخليجي 26

أشاد 3 نجوم سابقين (في منتخبات السعودية والإمارات والكويت) بالمستوى الفني لبطولة كأس الخليج في نسختها الـ26 المقامة حاليا في الكويت، مؤكدين أن المفاجآت كانت حاضرة بقوة في دور المجموعات.

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهتا الدور نصف النهائي من خليجي 26 حيث يلتقي في الأولى منتخبا عُمان والسعودية، وفي الثانية الكويت مع البحرين.

واعترف ناصر الشمراني (نجم المنتخب السعودي السابق) بصعوبة توقع الثنائي المتأهل إلى المباراة النهائية بسبب تقارب مستوى المنتخبات الأربعة، ووصولها إلى هذا الدور بكل جدارة.

وأكد الشمراني أن منتخب السعودية قدم أداء تصاعديا جيدا واستحق الوصول إلى الدور نصف النهائي، مشيدا بتألق لاعب "الأخضر" مصعب الجوير الذي برز في دور المجموعات، إلى جانب الكويتي محمد دحام والعماني عصام الصبحي.

من جانبه، أكد محسن مصبح (نجم المنتخب الإماراتي السابق) أن هذه النسخة من كأس الخليج مميزة من جميع المستويات سواء المستوى الفني أو الحضور الجماهيري وكذلك التفاعل الإعلامي.

وقال إن خروج 3 من المنتخبات التي كانت مرشحة للتتويج شكّل مفاجأة كبيرة، ويتعلق الأمر بالعراق والإمارات وقطر، في حين كان المنتخب السعودي هو المرشح الرابع وقد بلغ نصف النهائي.

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واتفق وليد علي (نجم المنتخب الكويتي السابق) مع مصبح مؤكدا أن خروج الثلاثي السابق كان مفاجأة كبيرة، ودليل على قوة المنافسة في هذه النسخة من كأس الخليج.

وأشار إلى أن مباراة منتخب الكويت ضد نظيره البحريني ستكون صعبة على "الأزرق" بالنظر إلى القوى التي أظهرها "الأحمر" بفوزه في دور المجموعات على السعودية والعراق، قبل أن يخسر أمام اليمن بعدما أراح مدربه معظم اللاعبين الأساسيين.