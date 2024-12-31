تفوق على أكبر النجوم.. السويدي غيوكيرس أفضل هداف في عام 2024

شهد عام 2024 ولادة أحد أكثر المهاجمين شراسة في أوروبا في الآونة الأخيرة، وهو السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ونجح غيوكيرس في التفوق على أكبر نجوم اللعبة على مستوى التهديف ليصبح أفضل هداف في عام 2024.

منذ أن بدأ الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) بمنح جائزة "أفضل هداف عالمي" عام 2011، لم يتمكن أحد من تجاوز رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 91 هدفا في عام 2012، كما لم يفز بها أحد أكثر من كريستيانو (5 مرات).

لكن المهاجم السويدي الشاب (26 عاما) يمكنه بحسب صحيفة ماركا الإسبانية أن يتباهى بكونه أحد اللاعبين الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في عام تقويمي واحد. ولم يتمكن سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي من كسرها بتسجيله 69 هدفا في عام 2021.

أفضل الهدافين في الفترة بين 2011 و2024

2011: كريستيانو رونالدو (60).

2012: ليونيل ميسي (91).

2013: كريستيانو رونالدو (69)

2014: كريستيانو رونالدو (61).

2015: كريستيانو رونالدو (57).

2016: ليو ميسي (58).

2018: بغداد بونجاح (58).

2019: عبد الرزاق حمد الله (57).

2020: روبرت ليفاندوفسكي (47).

2021: روبرت ليفاندوفسكي (69).

2022: كيليان مبابي (56).

2023: كريستيانو رونالدو (54).

2024: فيكتور غيوكيرس (62).

رقم قياسي

في المجمل، سجل غيوكيرس 62 هدفا في 63 مباراة خاضها مع ناديه ومنتخب بلاده هذا العام، وبلغ المتوسط التهديفي لديه ​​0.98 هدف في المباراة الواحدة.

إعلان

وهذا العدد القياسي من الأهداف لم يتمكن لاعبون نجوم من تحقيقها مثل النرويجي إيرلينغ هالاند (49 هدفا)، والإنجليزي هاري كين (46 هدفا)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (43 هدفا)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (42 هدفا) أو الفرنسي كيليان مبابي (39).

أفضل الهدافين لعام 2024

السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتنغ لشبونة): 62 هدفا.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 49 هدفا.

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 46 هدفا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر): 43 هدفا.

الصيني لي وو (شنغهاي الصيني): 42 هدفا.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 42 هدفا.

الكندي جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي): 40 هدفا.

البرازيلي رافاييلسون (نام دينه الفيتنامي): 40 هدفا.

المغربي أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني): 40 هدفا.

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 39 هدفا.

وانتقل غيوكيرس من برايتون إلى كوفنتري عام 2021 مقابل ما يزيد قليلا على مليون يورو، وبعد عامين فقط، انتقل إلى سبورتينغ لشبونة ومعه أصبح أحد أكثر المهاجمين المطلوبين على هذا الكوكب.

وتبلغ قيمة الهداف السويدي حاليا 75 مليون يورو بحسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم وبيانات وقيم اللاعبين وتحليل المباريات.