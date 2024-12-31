إحصائية تبشّر بطل الشتاء بلقب الدوري الإسباني

انحصرت المنافسة على لقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني بين فريقي العاصمة مدريد أتلتيكو والريال مع بقاء مباراة واحدة لكليهما قبل انتهاء مرحلة الذهاب، وهو أمر ستظهر أهميته في نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ويعتبر لقب "بطل الشتاء" معنويا وليس له أي أهمية رسمية أو مادية لكن تقرير إسباني كشف عن مفاجأة سارة تنتظر صاحبه في نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن من بين آخر 20 بطلا للدوري الإسباني أنهى 16 منهم الدور الأول في صدارة ترتيب الليغا.

وتاليا ما حدث في المواسم الـ20 السابقة في الدوري الإسباني:

موسم 2004-2005 : برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2005-2006: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2007-2008: ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2008-2009: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2009-2010: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2010-2011: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2011-2012: ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2012-2013: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2015-2016: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2016-2017: ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2017-2018: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2018-2019: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2020-2021: أتلتيكو مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

أتلتيكو مدريد بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2021-2022: ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2022-2023: برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب).

برشلونة بطل الشتاء (توج باللقب). موسم 2023-2024: ريال مدريد بطل الشتاء (توج باللقب).

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وأوضحت في الوقت نفسه أنه في 4 مواسم فقط ذهب لقب الليغا إلى فريق آخر غير بطل الشتاء:

موسم 2006-2007: برشلونة بطل الشتاء (توج ريال مدريد).

برشلونة بطل الشتاء (توج ريال مدريد). موسم 2013-2014: برشلونة بطل الشتاء (توج أتلتيكو مدريد).

برشلونة بطل الشتاء (توج أتلتيكو مدريد). موسم 2014-2015: ريال مدريد بطل الشتاء (توج برشلونة).

ريال مدريد بطل الشتاء (توج برشلونة). موسم 2019-2020: برشلونة بطل الشتاء (توج ريال مدريد).

وستتضح الصورة تماما بعد أن يلعب ريال مدريد مباراته المؤجلة عن الجولة الـ12 ضد فالنسيا يوم الجمعة المقبل.

وفي حال الفوز سينتزع الصدارة مؤقتا حتى يوم 12 يناير/كانون الثاني 2025، وفيه سيستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه أوساسونا ضمن الجولة الـ19.

وقفز أتلتيكو مدريد إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بعد فوزه على برشلونة 2-1 في قمة الجولة الـ18.

وهي نتيجة استغلها ريال مدريد ليخطف المركز الثاني من البلوغرانا برصيد 40 نقطة بعد فوزه الكبير بالجولة الفائتة على إشبيلية (4-2).

فيما تجمّد رصيد الفريق الكتالوني عند 38 نقطة علما بأنه أنهى جميع مبارياته في الدور الأول.