بالفيديو.. أفضل 10 ضربات قاضية في الملاكمة لعام 2024

كان عام 2024 حافلا بالنزالات الكبرى في عالم الملاكمة المحترفة والتي شهدت انتصارات مبهرة لبعض الملاكمين وانكسارات مخيبة ومهينة للبعض الآخر.

وعلى مدار العام شهدت المعارك الضخمة على الألقاب العالمية نهايات مذهلة بالضربة القاضية ستظل راسخة لسنوات مقبلة.

وما يجعل تلك اللكمات القاضية مختلفة كونها لم تكن متوقعة مثل التي تعرض لها الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا في الجولة الخامسة وجعلته ينهار بشكل مرعب أمام الثور الهائج دانييل دوبوا.

وتمكن دوبوا، الذي كان يدافع عن لقبه في الوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة للمرة الأولى، من هزيمة جوشوا، البالغ من العمر 34 عاما أمام 96 ألف مشجع حضروا في مدرجات ملعب ويمبلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتاليا أفضل 10 ضربات قاضية لعام 2024

أوسيليس إغليسياس يهزم يفغيني شفيدينكو بالضربة القاضية في الجولة الافتتاحية

دانييل دوبوا يهزم أنتوني جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة

أنتوني جوشوا هزم فرانسيس نغانو في الجولة الثانية

أنجيلو ليو هزم لويس ألبرتو لوبيز في الجولة العاشرة

جيرفونتا ديفيس يهزم فرانك مارتن بالضربة القاضية في الجولة الثامنة

برونو سوراس تغلب على خايمي مونجويا في الجولة السادسة

إعلان

تيرينس ويليامز يهزم جوناثان أرييل سوسا بالضربة القاضية في الجولة الأولى

إيكو إيسومان يهزم أوين كوبر بالضربة القاضية في الجولة العاشرة

تشيلي تشانغ يهزم ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الخامسة