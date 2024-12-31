بالفيديو.. أفضل 10 ضربات قاضية في الملاكمة لعام 2024
31/12/2024
كان عام 2024 حافلا بالنزالات الكبرى في عالم الملاكمة المحترفة والتي شهدت انتصارات مبهرة لبعض الملاكمين وانكسارات مخيبة ومهينة للبعض الآخر.
وعلى مدار العام شهدت المعارك الضخمة على الألقاب العالمية نهايات مذهلة بالضربة القاضية ستظل راسخة لسنوات مقبلة.
وما يجعل تلك اللكمات القاضية مختلفة كونها لم تكن متوقعة مثل التي تعرض لها الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا في الجولة الخامسة وجعلته ينهار بشكل مرعب أمام الثور الهائج دانييل دوبوا.
وتمكن دوبوا، الذي كان يدافع عن لقبه في الوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة للمرة الأولى، من هزيمة جوشوا، البالغ من العمر 34 عاما أمام 96 ألف مشجع حضروا في مدرجات ملعب ويمبلي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتاليا أفضل 10 ضربات قاضية لعام 2024
- أوسيليس إغليسياس يهزم يفغيني شفيدينكو بالضربة القاضية في الجولة الافتتاحية
- دانييل دوبوا يهزم أنتوني جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة
- أنتوني جوشوا هزم فرانسيس نغانو في الجولة الثانية
- أنجيلو ليو هزم لويس ألبرتو لوبيز في الجولة العاشرة
- جيرفونتا ديفيس يهزم فرانك مارتن بالضربة القاضية في الجولة الثامنة
- برونو سوراس تغلب على خايمي مونجويا في الجولة السادسة
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- تيرينس ويليامز يهزم جوناثان أرييل سوسا بالضربة القاضية في الجولة الأولى
- إيكو إيسومان يهزم أوين كوبر بالضربة القاضية في الجولة العاشرة
- تشيلي تشانغ يهزم ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الخامسة
- أشتون سيلفي يدمر لوكاس باهدي بضربة قاضية في الجولة السادسة
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي