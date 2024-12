أبرز مشاهير كرة القدم الذين غيبهم الموت في 2024

ودّعت كرة القدم العديد من أبرز نجوم اللعبة -بينهم كثير من العرب- في عام 2024، من بينهم أساطير كتبوا التاريخ لمنتخبات بلادهم، سواء كانوا لاعبين أو مدربين.

ومن أشهر الأسماء التي رحلت عن عالمنا البرازيلي ماريو زاغالو، الشخص الوحيد في العالم الذي فاز بكأس العالم 4 مرات، بالإضافة إلى القيصر الألماني فرانز بيكنباور.

كما غيّب الموت نجوم اللعبة من اللاعبين والمدربين العرب، من بينهم المصري أحمد رفعت الذي أثارت وفاته جدلا كبيرا في الإعلام المصري.

وتاليا نستعرض أبرز 15 لاعبا ومدربا توفوا خلال عام 2024:

توفي زاغالو في السادس من يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 92 عاما، وهو الرياضي الوحيد الذي تُوج بكأس العالم 4 مرات، مرتين لاعبا (1958-1962) ومرة مدربا (1970) ومرة مساعد مدرب (1994).

تُوفي أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 78 عاما، حيث قضى الشهور الأخيرة من حياته في وضع صحي غير مستقر.

وقاد بيكنباور منتخب ألمانيا للفوز بكأس أوروبا (يورو 1972) وكأس العالم (1974) بالإضافة إلى نجاحاته مع بايرن ميونخ محليا وأوروبيا خاصة فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa

توفي وندر يوم 19 يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 73 عاما، وفاز مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين بموسمي 1974-1975 و1975-1976.

تُوفي هامرين في الرابع من فبراير/شباط 2024 عن عمر 89 عاما وهو الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي بالشراكة مع الأرجنتيني غابرييل باتيستونا (203 أهداف) كما لعب لفريق ميلان.

اشتهر هامرين بلقب "الطائر الصغير" نظرا لسرعته ورشاقته، وكان آخر اللاعبين الأحياء الذين شاركوا في نهائي مونديال 1958 والذي فازت فيه البرازيل على السويد 5-2.

توفي بريمه في 20 فبراير/شباط 2024 إثر سكتة قلبية عن عمر 63 عاما، واشتهر بأنه صاحب الهدف الذي أهدى بلاده كأس العالم 1990 أمام أنظار النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

💔 Former German left-back Andreas Brehme, scorer of Germany's World Cup winning goal in 1990, has passed away at the age of 63.

توفي جورج في 22 فبراير/شباط 2024 عن عمر 78 عاما، واشتهر بقيادته بورتو للتتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 1986-1987، وتولى أيضا تدريب بنفيكا وباريس سان جيرمان.

كما درّب فريقي الهلال والنصر السعوديين في بداية الألفية الجديدة والنصر الإماراتي، بالإضافة إلى منتخبات البرتغال وسويسرا والكاميرون.

فارق مينوتي الحياة في الخامس من مايو/أيار 2024 عن عمر 85 عاما، ويشتهر بأنه المدرب الذي أهدى الأرجنتين أول لقب عالمي لها وذلك في مونديال 1978، كما قاد برشلونة للتتويج بلقبي كأس ملك إسبانيا موسم 1982-1983 وكأس السوبر الإسباني بموسم 1983-1984.

أعلن نادي فيوتشر وفاة لاعبه أحمد رفعت في السادس من يوليو/تموز 2024 عن عمر 31 عاما بعد تدهور حاد في حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وتعرض رفعت لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس/آذار الماضي، ونُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ثم تحسنت حالته، فخرج من المستشفى في أبريل/نيسان الفائت، بعدها ساءت حالته مجددا ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

توفي إريكسون في 26 أغسطس/آب 2024 عن عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.

وكسب إريسكون شهرته من تدريب العديد من الأندية، أبرزها بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي، كما أشرف على تدريب عدة منتخبات وطنية مثل المكسيك وساحل العاج وإنجلترا.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76.

