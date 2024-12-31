أبرز مشاهير كرة القدم الذين غيبهم الموت في 2024

ودّعت كرة القدم العديد من أبرز نجوم اللعبة -بينهم كثير من العرب- في عام 2024، من بينهم أساطير كتبوا التاريخ لمنتخبات بلادهم، سواء كانوا لاعبين أو مدربين.

ومن أشهر الأسماء التي رحلت عن عالمنا البرازيلي ماريو زاغالو، الشخص الوحيد في العالم الذي فاز بكأس العالم 4 مرات، بالإضافة إلى القيصر الألماني فرانز بيكنباور.

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كما غيّب الموت نجوم اللعبة من اللاعبين والمدربين العرب، من بينهم المصري أحمد رفعت الذي أثارت وفاته جدلا كبيرا في الإعلام المصري.

وتاليا نستعرض أبرز 15 لاعبا ومدربا توفوا خلال عام 2024:

البرازيلي ماريو زاغالو

توفي زاغالو في السادس من يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 92 عاما، وهو الرياضي الوحيد الذي تُوج بكأس العالم 4 مرات، مرتين لاعبا (1958-1962) ومرة مدربا (1970) ومرة مساعد مدرب (1994).

الألماني فرانز بيكنباور

تُوفي أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 78 عاما، حيث قضى الشهور الأخيرة من حياته في وضع صحي غير مستقر.

وقاد بيكنباور منتخب ألمانيا للفوز بكأس أوروبا (يورو 1972) وكأس العالم (1974) بالإضافة إلى نجاحاته مع بايرن ميونخ محليا وأوروبيا خاصة فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa RIP, Kaiser 🕊️ pic.twitter.com/Zic2h4I43D — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024

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الألماني كلاوس وندر

توفي وندر يوم 19 يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر يناهز 73 عاما، وفاز مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين بموسمي 1974-1975 و1975-1976.

FC Bayern are mourning the loss of Klaus Wunder, who has died at the age of 73. The former player made 43 Bundesliga appearances for FC Bayern, scoring seven goals. — FC Bayern (@FCBayernEN) January 19, 2024

السويدي كورت هامرين

تُوفي هامرين في الرابع من فبراير/شباط 2024 عن عمر 89 عاما وهو الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي بالشراكة مع الأرجنتيني غابرييل باتيستونا (203 أهداف) كما لعب لفريق ميلان.

اشتهر هامرين بلقب "الطائر الصغير" نظرا لسرعته ورشاقته، وكان آخر اللاعبين الأحياء الذين شاركوا في نهائي مونديال 1958 والذي فازت فيه البرازيل على السويد 5-2.

Kurt ”Kurre” Hamrins legendariska 3-1 mål i VM-semifinalen mot Västtyskland 1958.🇸🇪 Ett blågult ögonblick som är inristat i den svenska fotbollshistorien. Vila i frid, Kurre🕊️

1934 – 2024 pic.twitter.com/TiIMD9tDis — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 4, 2024

الألماني أندرياس بريمه

توفي بريمه في 20 فبراير/شباط 2024 إثر سكتة قلبية عن عمر 63 عاما، واشتهر بأنه صاحب الهدف الذي أهدى بلاده كأس العالم 1990 أمام أنظار النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

💔 Former German left-back Andreas Brehme, scorer of Germany's World Cup winning goal in 1990, has passed away at the age of 63. RIP. 🕊️ pic.twitter.com/Jb7Hk7sU8D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2024

البرتغالي أرتور جورج

توفي جورج في 22 فبراير/شباط 2024 عن عمر 78 عاما، واشتهر بقيادته بورتو للتتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 1986-1987، وتولى أيضا تدريب بنفيكا وباريس سان جيرمان.

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كما درّب فريقي الهلال والنصر السعوديين في بداية الألفية الجديدة والنصر الإماراتي، بالإضافة إلى منتخبات البرتغال وسويسرا والكاميرون.

En mémoire à Artur Jorge, pour toujours dans le cœur des Parisiens. À notre ancien entraîneur. Nous ne t’oublierons jamais. Reposez en paix Monsieur Artur Jorge. ❤️💙 pic.twitter.com/Amz1OyxBYL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 22, 2024

الأرجنتيني سيزار مينوتي

فارق مينوتي الحياة في الخامس من مايو/أيار 2024 عن عمر 85 عاما، ويشتهر بأنه المدرب الذي أهدى الأرجنتين أول لقب عالمي لها وذلك في مونديال 1978، كما قاد برشلونة للتتويج بلقبي كأس ملك إسبانيا موسم 1982-1983 وكأس السوبر الإسباني بموسم 1983-1984.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

المصري أحمد رفعت

أعلن نادي فيوتشر وفاة لاعبه أحمد رفعت في السادس من يوليو/تموز 2024 عن عمر 31 عاما بعد تدهور حاد في حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وتعرض رفعت لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس/آذار الماضي، ونُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ثم تحسنت حالته، فخرج من المستشفى في أبريل/نيسان الفائت، بعدها ساءت حالته مجددا ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

خبر حزين لجمهور كرة القدم.. نادي مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت نجم الكرة المصرية. تتقدم أسرة https://t.co/3yN6Q7gTZA بخالص التعازي لأسرة اللاعب وللجماهير المصرية. pic.twitter.com/DFXI79EEOK — FilGoal (@FilGoal) July 6, 2024

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السويدي سفين غوران إريكسون

توفي إريكسون في 26 أغسطس/آب 2024 عن عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.

وكسب إريسكون شهرته من تدريب العديد من الأندية، أبرزها بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي، كما أشرف على تدريب عدة منتخبات وطنية مثل المكسيك وساحل العاج وإنجلترا.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76. Our thoughts are with his family and friends at this time. Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ❤️ pic.twitter.com/aLtqWAG8K4 — England (@England) August 26, 2024

الأورغواياني خوان إزكييردو

توفي إزكييردو في 28 أغسطس/آب 2024 عن عمر 27 عاما بعد 5 أيام من انهياره على أرض الملعب خلال مباراة فريقه ناسيونال ضد ساو باولو البرازيلي في بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

المصري إيهاب جلال

تُوفي جلال في 11 سبتمبر/أيلول 2024 عن عمر 57 عاما بعد أيام من دخوله المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة، وخلال هذه الفترة القصيرة خضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وفق تقارير مصرية.

وخلال مسيرته التدريبية أشرف الراحل جلال على تدريب عدة أندية مصرية، أبرزها الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي، كما تولى تدريب منتخب مصر وقاده في 3 مباريات فقط.

⬛️ #آخر_خبر | وفاة إيهاب جلال المدرب السابق للمنتخب المصري 🇪🇬 والحالي للنادي الإسماعيلي عن عمر 57 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مطلع الشهر الجاري pic.twitter.com/ZrkbqZxrU2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 11, 2024

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العراقي أنور جسام

تُوفي جسام في 16 سبتمبر/أيلول 2024 عن عمر 77 عاما بعد معاناته من مرض السرطان، وقاد منتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد 1980، وحقق كأس آسيا للشباب عام 1988 ودرّب "أسود الرافدين" في كأس العالم للشباب عام 1989.

المغربي عبد العزيز برادة

أُعلن عن وفاة الدولي المغربي السابق في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن عمر 35 عاما إثر سكتة قلبية، وسبق لبرادة أن لعب لأندية مارسيليا الفرنسي وخيتافي الفرنسي والشحانية القطري والنصر والجزيرة الإماراتيين.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة المغربي عبد العزيز برادة لاعب مارسيليا السابق. خالص تعازينا لأسرته وللجميع في الكرة المغربية. pic.twitter.com/FKOE879D2V — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) October 24, 2024

الجزائري رشيد مخلوفي

توفي مخلوفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن عمر يناهز 88 عاما إثر معاناته من مرض السرطان، وبعد نهاية مسيرته الكروية قاد مخلوفي منتخب الجزائر للتتويج بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط (1975) وذهبية الألعاب الإفريقية (1987)، ووُجد أيضا ضمن الطاقم الفني "لمحاربي الصحراء" في مونديال 1982.

وفي أبرز محطاته انضمامه إلى فريق جبهة التحرير الوطني عام 1958 الذي تم تأسيسه فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.

الجزائري محيي الدين خالف

توفي خالف في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 عن عمر 80 عاما، وارتبط اسمه بفريق شبيبة القبائل الذي قاده لتحقيق العديد من الألقاب، كما احتل مع منتخب بلاده المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 1984 في ساحل العاج.

لا إله الاالله محمد رسول الله..

حزين جدًا لرحيل المدرب الوطني السابق محي الدين خالف، الذي وافته المنية اليوم، تاركًا وراءه رصيدًا كبيرًا وسمعة طيبة في الجزائر وخارجها.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bsvvx3wxFm — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 10, 2024