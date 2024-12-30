موعد مباراة السعودية وعُمان في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة له.

ويستضيف ملعب "جابر المبارك الحمد الصباح" المواجهة المنتظرة، التي تقام الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة الكويت والبحرين في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة list 2 of 2 نصف نهائي ناري منتظر في خليجي 26 end of list

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت العاصمة العمانية مسقط، والثانية والنصف بعد الظهر (14:30) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعُمان

النقل الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الكويت الرياضية HD

البحرين الرياضية HD

الكأس 1 HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

عمان الرياضية HD

وتبحث السعودية عن مواصلة تعويض بدايتها البطيئة عندما تلاقي عُمان الثلاثاء في نصف كأس الخليج.

وكانت السعودية التي تخوض البطولة بتشكيلة أساسية مُنيت بهزيمة افتتاحية أمام البحرين 2-3، قبل أن تقلب تأخرها أمام اليمن الجريح بهدفين إلى فوز في الرمق الأخير 3-2.

لكن رجال المدرب الفرنسي العائد هيرفيه رونار قدموا مباراة جيدة أمام العراق حامل اللقب في ختام دور المجموعات، وحققوا الفوز 3-1 أمام نحو 55 ألف متفرج، بركلة جزاء نجمهم سالم الدوسري وثنائية متأخرة من المهاجم عبد الله الحمدان.

في المقابل، تطمح عُمان إلى تأكيد تخصصها بالتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخها.

إعلان

ومنذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة عام 2004، تأهلت عُمان البطلة مرتين في 2009 على حساب السعودية و2017 أمام الإمارات، إلى النهائي 5 مرات (رقم قياسي)، كان آخرها في النسخة الماضية في 2023 عندما خسرت أمام العراق بعد التمديد 2-3.

وتصدرت عُمان المجموعة الأولى رغم أنها كانت خارج الترشيحات، بعد معاناتها في تصفيات المونديال التي تحتل فيها المركز الرابع في مجموعتها ضمن الدور الثالث من فوزين و4 هزائم.

وتواجه المنتخبان 24 مرة، فاز "الأخضر" السعودي 17 مباراة مقابل 5 لعمان، وتعادل المنتخبان مرتين.