صلاح يلقي مزيدا من الشكوك على تمديد عقده مع ليفربول

قال المهاجم الدولي المصري محمد صلاح إن المحادثات بشأن تجديد عقده مع فريقه ليفربول لم تتقدم بشكل كبير بعد تألقه مرة أخرى في الفوز الكبير على المضيف وست هام يونايتد (5-0)، أمس الأحد، في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومساهمته الفعالة في ابتعاده 8 نقاط في الصدارة مؤقتا.

وسجل "الفرعون" المصري هدفًا وصنع آخرين رافعا رصيده من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 20 إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بالبريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

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ويعتبر صلاح أحد 3 لاعبين إلى جانب زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر-أرنولد، تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنهم يملكون فرصة التفاوض من أجل انتقال مجاني مع أندية غير إنجليزية اعتبارًا من 1 الشهر المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاتفاق أصبح أقرب بين اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وليفربول، لكن صلاح نفى هذه الأنباء، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "لا نزال بعيدين عن ذلك".

وأضاف "لا أريد أن أتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام ويبدأ الناس في قول أشياء، لكن لم يحدث شيء حقًا".

وتابع "الآن أركز على الفريق وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل ويمرر كرة حاسمة في 8 مباريات خلال موسم واحد، متفوقا على كل من البرتغالي برونو فرنانديش (2020-2021) وهاري كين (2020-2021) والهولندي روبن فان بيرسي (2011-2012) والفرنسي تييري هنري (2002-2003) وألن شيرر (1994-1995)، وجميعهم حققوا ذلك في 7 مباريات خلال الموسم.

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ويملك قطبا لندن أرسنال وتشلسي فرصة تقليص الفارق مع ليفربول في حال فوز الأول على مضيفه برنتفورد الأربعاء والثاني على مضيفه إيبسويتش تاون الاثنين.

وفاز المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت بـ23 مباراة من أصل 27 قاد خلالها الإدارة الفنية للفريق منذ توليه مهمة كانت تبدو شاقة لخلافة الألماني يورغن كلوب في أنفيلد.

وسئل الهولندي عما إذا كان صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، فقال إنه من الصعب الاختلاف بناءً على إحصائياته هذا الموسم.

وأضاف "إذا نظرت إلى أرقامه، فلا يمكنك الجدال في ذلك، ولكن هناك لاعبون مختلفون في الدوريات المختلفة يتمتعون بالكثير من الجودة".

وتابع "لكن محمد بالتأكيد في المقدمة في الوقت الحالي، إنه يستحق ذلك حقا".

واستطرد قائلا "لا أعتقد أنه يواصل مفاجأتنا لأننا نعرف من هو اللاعب ونعلم ما يمكنه القيام به. ولكن علاوة على ذلك، فهو يعمل بجد من أجل الفريق".

وتابع "حتى عندما يكون الفريق الآخر يستحوذ على الكرة. كان بإمكانه تسجيل المزيد اليوم. إنه في مكان جيد جدا. دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو لفترة طويلة".