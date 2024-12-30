موعد مباراة الكويت والبحرين في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الكويت، صاحبة الأرض والجمهور، مع البحرين في نصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

ويستضيف ملعب "جابر الأحمد الدولي" مواجهة الكويت والبحرين، التي تقام الثلاثاء في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة و45 دقيقة (20:45) بتوقيت الكويت والبحرين ومكة المكرمة، والساعة الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الكويت الرياضية HD

البحرين الرياضية HD

الكأس 1 HD

أبو ظبي الرياضية HD 1

عمان الرياضية HD

وتترقب الجماهير الخليجية لقاء القمة بين الكويت المضيفة والبحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بعد تصدر الأخيرة مجموعتها بفوزين على السعودية (3-2) والعراق (2-0)، وخسارة بتشكيلة احتياطية أمام اليمن (1-2)، فيما حصدت الكويت 5 نقاط من 3 مباريات، وحلت ثانية وراء عُمان بفارق البطاقات الصفراء (اللعب النظيف 7-9).

وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (10) آخرها في 2010 باليمن، فيما أحرزت البحرين اللقب مرة يتيمة في النسخة قبل الماضية في قطر عام 2019.

وتخوض الكويت نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2013، لكن يتعين عليها تعويض غياب لاعب الوسط المؤثر أحمد الظفيري لتراكم البطاقات.

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وفي الطرف المقابل، يعتمد مدرب البحرين الكرواتي دراغان تالاييتش على لاعبين مثل وليد الحيام وأمين بنعدي، وكميل الأسود وعلي مدن ومحمد مرهون ومهدي عبد الجبار، فيما يغيب سيد مهدي باقر بعد طرده أمام اليمن.

وتواجه المنتخبان 49 مرة:

18 فوزا للكويت.

15 فوزا للبحرين.

16 تعادلا بين المنتخبين.