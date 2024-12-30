ميلان يعلن إقالة مدربه البرتغالي فونسيكا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الاثنين إقالة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بعد 6 أشهر فقط في منصبه، وذلك عقب سلسلة من النتائج المتذبذبة وضعت الفريق في المركز الثامن بالدوري.

ولم يفز ميلان -الذي تعادل (1-1) على أرضه مع روما المتعثر أمس الأحد- سوى مرتين في آخر 7 مباريات بالدوري.

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ويتأخر بطل إيطاليا 19 مرة بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي، وله مباراة مؤجلة، وبفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر.

وقال النادي في بيان "يعلن ميلان إعفاء باولو فونسيكا من مهام منصبه مدربا للفريق الأول للرجال".

Official Statement: Paulo Fonseca — AC Milan (@acmilan) December 30, 2024

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن برتغاليا آخر هو سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق سيتولى منصب مدرب ميلان الجديد.

وتولى فونسيكا المسؤولية في يونيو/حزيران الماضي، ليحل محل الإيطالي ستيفانو بيولي الذي ساعد ميلان على التتويج بالدوري مرة واحدة عام 2022 خلال فترة ولايته التي استمرت 5 سنوات، واحتل المركز الثاني في موسمه الأخير متأخرا بفارق 19 نقطة عن جاره إنتر ميلان البطل.

وبناء على ذلك كانت التوقعات مرتفعة مع تولي فونسيكا مدرب روما السابق مهام منصبه، وقد وصل ميلانو بعد موسمين قاد خلالهما ليل الفرنسي.

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لكن بداية ميلان كانت بطيئة تحت قيادة المدرب البرتغالي (51 عاما) بالتعادل 2-2 مع تورينو ولاتسيو، إلى جانب الخسارة 2-1 على ملعب بارما الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.

وقاد فونسيكا ميلان إلى انتصاره الأول في الموسم في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بفوزه 4-0 على فينيتسيا، قبل أن يتغلب على غريمه المحلي إنتر 2-1.

وعانى ميلان من بداية سيئة مماثلة في دوري أبطال أوروبا عندما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وباير ليفركوزن، لكنه حقق 4 انتصارات متتالية بفوزه على حامل اللقب ريال مدريد.

ومع ذلك، فاز ميلان بـ7 فقط من 17 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

وحصد فونسيكا كأس السوبر البرتغالية مع بورتو عام 2013، وكأس البرتغال مع براغا في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى 3 ألقاب متتالية للدوري الأوكراني الممتاز مع شاختار دونيتسك بين عامي 2017 و2019.