سر تفضيل ميسي لمانشستر يونايتد رغم اهتمام "السيتي" بضمه

لطالما ارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن ما لا يعرفه كثير من عشاق كرة القدم أن "البرغوث" يعد من المعجبين بجاره اللدود مانشستر يونايتد.

وحسب موقع "ذا أثلتيك" البريطاني فإن لدى لمانشستر يونايتد مكانة خاصة لدى مسي، ويبدو أنه أكثر شغفا بتاريخ "الشياطين الحمر" أكثر من ملايين مانشستر سيتي.

وذهب الموقع إلى ما هو أبعد من ذلك حين أكد أن مانشستر يونايتد لو سعى إلى ضم ميسي في السنوات الماضية لكان من الممكن أن ينجح في ذلك.

وقال "ميسي كان أكثر انجذابا إلى الأندية الإنجليزية التاريخية مثل مانشستر يونايتد" علما بأن شائعات كثيرة لاحقت اللاعب بأنه كان "مفتونا" بفكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وكان فريقا مانشستر سيتي وتشلسي قد ارتبط اسمهما بالتعاقد مع ميسي نظرا لقوتهما المالية والاقتصادية.

وأبدى السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد اهتماما كبيرا بالتعاقد مع ميسي حين كان بعمر 20 عاما، لكن النجم الأرجنتيني أكد في ذلك الوقت بأنه سعيد في برشلونة.

وقال ميسي "أنا سعيد في برشلونة لماذا لا أكون كذلك؟ لقد حققت حلمي أنا في أفضل ناد بالعالم ومع أحسن اللاعبين، كما أن عائلتي سعيدة هنا".

ورغم عدم نجاح فيرغسون في جلب ميسي إلى مانشستر يونايتد، فإن الأسكتلندي المخضرم لعب دورا بارزا في مساعدة الإنجليزي ديفيد بيكهام على إقناع "البرغوث" بتحويل وجهته من الدوري السعودي إلى الأميركي والانضمام إلى إنتر ميامي وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال بيكهام "ذات يوم أخبرني فيرغسون بأنه أيا كان اللاعب الذي ستحضره يجب أن يكون مناسبا للنادي، ولا يتعلق الأمر بالاسم أو الشخصية بل بمن يناسب اللاعبين بشكل أفضل".

وسبق لميسي أن واجه مانشستر يونايتد في 6 مباريات وجميعها في دوري أبطال أوروبا (فاز في 4 مباريات وتعادل مرة وخسر مثلها) وسجل في مرماه 4 أهداف أبرزها على الإطلاق في النهائي بنسختي 2009 و2011.

🔵🔴 Messi crowns a glorious Champions League final performance with a stunning header to clinch the title in 2009 🏆 @FCBarcelona | #UCL pic.twitter.com/DyoB2AeL5J

وعلى الجهة الأخرى لعب ميسي ضد مانشستر سيتي 8 مباريات (6 بألوان برشلونة و2 مع باريس سان جيرمان) جميعها بالبطولة الأوروبية العريقة أيضا سجل خلالها 7 أهداف، وفاز في 6 وخسر اثنتين.

🇦🇷 Leo Messi hit a hat-trick against Man City, on this day in 2016 💪 #UCL pic.twitter.com/EHPSBSnfTk

وشهدت الأيام القليلة الماضية أحدث شائعة على ارتباط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تحدثت مواقع رياضية عالمية على غرار "سبورتس كيدا" عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني لصفوف بطل الدوري الإنجليزي بآخر 4 مواسم على سبيل الإعارة، وهي صفقة ستكون مدوّية لو تمت.

🚨 BREAKING NEWS: Pep Guardiola is trying to bring Lionel Messi to Manchester City on loan for 6 months to solve Man City's midfield woes 😱💥

David Beckham asked Messi to take this decision !! 🥶

Do you think Messi will agree??#ManCity #LeoMessi #Transfers pic.twitter.com/oyLphXxJUe

— Aabid (@theabuabid) December 22, 2024