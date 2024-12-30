الجاسم يرد على يونس محمود ويتوقع بطل خليجي 26 وأكرم ينتقد أداء العراق

توقع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي السابق تتويج "الأخضر" بلقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ26 التي تقام حاليا في دولة الكويت، مشيدا بالمستوى الفني للبطولة التي وصلت إلى محطة الدور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العماني غدا في أولى مباريات نصف النهائي، ويليها مواجهة المنتخب الكويتي صاحب الأرض ضد البحريني.

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وقال الجاسم للجزيرة نت إن المنتخب السعودي هو الأقرب للفوز على عُمان، والمضي قدما نحو التتويج باللقب عطفا على مستواه التصاعدي في البطولة حيث فاز على اليمن والعراق بعد خسارته في المباراة الأولى أمام البحرين.

وأضاف أن بعض المنتخبات التي كانت مرشحة بقوة للتتويج غادرت كأس الخليج من الدور الأول، وهو ما يمنح السعودية أفضلية نسبية مقارنة ببقية المنتخبات التي بلغت نصف النهائي.

وأشار إلى منتخب الكويت مرشح لعبور نظيره البحريني في نصف النهائي الثاني، بفضل لعبه على أرضه وبين جماهيره المتحمسة.

وأعرب الجاسم عن دهشته من الأداء غير المقنع للمنتخب العراقي الذي ودع مبكرا، مشيرا إلى أنه كان المرشح الأبرز للتتويج بالنظر إلى نتائجه المميزة في تصفيات كأس العالم.

ونصح المسؤولين عن المنتخب العراقي بسرعة ترتيب الصفوف قبل استئناف التصفيات، وقال إن هناك حلقة مفقودة في العلاقة بين الاتحاد والمدرب (الإسباني كاساس) والجماهير، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الاتحاد.

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وأعرب الجاسم عن خيبة أمله من تصريحات يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي قلل من شأن المنتخب السعودي، مؤكدا أن تلك التصريحات أضرت بالمنتخب العراقي وليس "الأخضر".

وعن أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في كأس الخليج خلال دور المجموعات، قال الجاسم "من وجهة نظري الثلاثي الأفضل حتى الآن هم الكويتي محمد دحام والعماني عصام الصبحي والسعودي مصعب الجوير".

بطولة المفاجآت

من جانبه، قال نشأت أكرم نجم المنتخب العراقي السابق إن هذه النسخة من كأس الخليج شهدت العديد من المفاجآت، متوقعا أن تستمر في نصف النهائي.

وأضاف أكرم -في حديث للجزيرة نت- إن منتخب بلاده خيب الآمال بمستواه الباهت في البطولة، على النقيض مما يقدمه في تصفيات كأس العالم.

وأشاد أكرم بمستوى المنتخب السعودي الذي بدأ بشكل متواضع قبل أن يتطور مع مرور الوقت، كذلك امتدح أداء المنتخب الكويتي الذي استفاد من إقامة البطولة على أرضه.

كما أكد أن المنتخب البحريني استحق الوصول إلى نصف النهائي، لكنه اعترف بصعوبة تحديد هوية المتأهلين إلى النهائي أو البطل في ظل تقارب المستوى بين الرباعي المتأهل.

واتفق أكرم مع الجاسم مؤكدا أن الثلاثي دحام والصبحي والجوير هم الأفضل في البطولة، بينما لم يلفت نظره أي لاعب من المنتخب العراقي.