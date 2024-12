أرنولد قاب قوسين من الانتقال إلى ريال مدريد

يقترب الدولي الإنجليزي ألكسندر ترينت أرنولد ظهير ليفربول من الرحيل عن فريقه والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.

وينتهي العقد الحالي لأرنولد (26 عاما) مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، مما يعني أنه بإمكان اللاعب الاتفاق مع الفريق الجديد الذي يريد الانتقال إليه بدءا من اليوم الأول للعام الجديد (2025).

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أرنولد بات يعرف الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل 2025-2026، إذ أبلغ مسؤولي ليفربول بالفعل برغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.

🚨 BREAKING: Alexander Arnold’s signing is at 90%, practically DONE. He has a foot and a half in Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/8qDKDms2UY — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 29, 2024

وقالت "يبدو أن اللاعب قد وقع ضحية إغراء وسحر ريال مدريد، وبالتالي يريد التوقيع للفريق من أجل خوض تحد جديد في مسيرته الكروية".

وأضافت أن أرنولد يعرف أجواء ريال مدريد جيدا، وذلك بفضل مواطنه جود بيلينغهام الذي يُعد من أصدقائه المقربين في عالم كرة القدم.

Jude Bellingham was passed Trent Alexander-Arnold's shirt by Ryan Gravenberch after Real Madrid's defeat to Liverpool 👀 pic.twitter.com/C5WBKMVYnB — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 27, 2024

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه إدارة ليفربول جاهدة الحصول على توقيع أرنولد وتمديد بقائه في ملعب أنفيلد، وهو ليس الملف الوحيد الشائك على طاولة مسؤولي الريدز، إذ يتعين عليها إيجاد طريقة للاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك اللذين ينتهي عقدهما في الصيف المقبل أيضا.

وحسب "ماركا" فإن حالة أرنولد مختلفة تماما عن صلاح (32 عاما) وفان دايك (33 عاما) على اعتبار أن النجم الإنجليزي أصغر في السن، ولا يزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم، وعليه جرت بعض المحاولات لإبقائه، لكن لم يُكتب لها النجاح.

وحاليا تمتلك إدارة ليفربول القرار الكامل في إمكانية بيع اللاعب في "الميركاتو" الشتوي القادم والاستفادة من بعض الأموال بدلا من تركه يرحل مجانا في الصيف، أو يتعين عليها إقناع أرنولد بأي طريقة ممكنة بالبقاء لسنوات أخرى.

🚨 𝑵𝑬𝑾: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid is practically DONE. Everything is agreed, only the official signature is missing. ✍️ @diarioas pic.twitter.com/T8tU35GWm6 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 29, 2024

ومن جهة ريال مدريد، فإن إدارته تراقب الأحداث من بعيد وهي تبدو مستعدة للاتفاق في حال فُتح باب التفاوض مع نظيرتها في ليفربول وجاهزة لدفع الأموال اللازمة مقابل الحصول على اللاعب.

سيناريو بيريز المعتاد

وفي الوقت نفسه، لا يمانع الرئيس فلورنتينو بيريز الانتظار حتى الصيف والتعاقد مع اللاعب مجانا، وهو الذي يملك الخبرة اللازمة لفعل ذلك تماما كما حدث في تعاقدات عدة مثل ديفيد ألابا من بايرن ميونخ الألماني وأنطونيو روديغر من تشلسي الإنجليزي وآخرهم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأتمت الصحيفة الإسبانية "من يعرفون ليفربول يؤكدون أن الإدارة تفكر في البيع بشهر يناير/كانون الثاني؛ نظرا للتحديات التي تنتظر الفريق هذا الموسم".

وقبل انطلاق الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال الثاني علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

كما يقدّم الفريق بقيادة الهولندي آرني سلوت مستوى رائعا في دوري أبطال أوروبا إذ انتصر ليفربول في مبارياته الست، ويتصدر بالتالي جدول ترتيب المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة، كما ينافس أيضا على البطولتين المحليتين الأخريين (كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة).

ونشأ أرنولد في أكاديمية ليفربول حيث تم ترقيته إلى الفريق الأول في صيف عام 2016، ومنذ ذلك الوقت دافع عن ألوان الفريق في 332 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 19 هدفا وقدّم 85 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ8 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي (1) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).