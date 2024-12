المصري سام مرسي يرفض ارتداء "شارة الشواذ" بالبريميرليغ وناديه يحترم موقفه

أصدر نادي إبسويتش تاون الإنجليزي بيانا رسميا، الاثنين، كشف فيه عن موقفه من رفض قائده المصري سام مرسي ارتداء شارة "الشواذ" في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفض سام مرسي (33 عاما) ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح تنفيذا لتوجيهات رابطة الدوري الإنجليزي لقادة فرق البريميرليغ في هذه الجولة الـ13، وارتدى شارة القيادة العادية في المباراة ضد نوتنغهام فورست التي انتهت بفوز الأخير 1-0.

علما بأن جميع قادة الفرق ارتدوا شارة الشواذ باستثناء النجم المصري.

وأصدر نادي إبسويتش تاون بيانا رسميا قال فيه "نحترم قرار قائدنا سام مرسي، الذي اختار عدم ارتداء شارة كابتن قوس قزح بسبب معتقداته الدينية. وسوف نستمر في تنمية بيئة يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام، سواء داخل الملعب أو خارجه".

ويحرص سام مرسي على إظهار رفضه أي انحراف أخلاقي، كما يدعم القضية الفلسطينية، ويعلن رفضه للعدوان الإسرائيلي على غزة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

