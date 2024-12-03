إقالة دبوب مدرب منتخب فلسطين وتعيين أبو جزر

أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول مكرم دبوب من مهامه، بحسب ما أعلن الثلاثاء بحسابه الرسمي على موقع إكس.

وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه الفريق جبريل الرجوب "يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني".

وقدم الرجوب الشكر للمدرب التونسي مشيرا إلى أن "الإنجازات التي حققها المنتخب الفلسطيني خلال الفترة السابقة تمت في عهد المدرب مكرم".

وعمل دبوب، بشكل "شبه تطوعي" مع المنتخب الفلسطيني منذ 14 عاما، وقال الرجوب "دبوب سيبقى عندنا، لكن التغيير لا بد منه".

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الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني.#فلسطین #SaveGaza #كأس_العالم_2026 #كلنا_فدائي #غزة pic.twitter.com/hvdxlarYCC — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) December 3, 2024

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى كأس العالم، إذ لم يحقق أي فوز في 6 مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

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وقد استهل الدور الثالث بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية 0-0، لكنه خسر أمام الأردن 1-3 والعراق 0-1، ثم تعادل مع الكويت 2-2، وخسر أمام عمان 0-1، قبل أن يتعادل مجددا مع كوريا الجنوبية 1-1.

ويتذيل المنتخب ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 نقطة عن كوريا المتصدر و8 عن العراق الوصيف، علما أن أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات ويخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.

وتولى دبوب (51 عاما) تدريب فلسطين في 2021، وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر، حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب الفلسطيني أعلن سابقا تمسكه بحقه في اللعب على أرضه، غير أن الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من 13 شهرا، حالت دون ذلك.

لكن الرجوب قال في المؤتمر الصحافي "نحن متمسكون بحقنا في الملعب البيتي، ونصر على أن تُلعب مبارياتنا على ملعبنا".