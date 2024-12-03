رياضة

الخليفي: سان جيرمان لا يفكر في ضم صلاح وإنريكي أفضل مدرب بالعالم

Manchester City's Nathan Ake vies for the ball with Liverpool's Mohamed Salah, left, during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City at Anfield Stadium, Liverpool, England, Sunday Dec. 1, 2024. (AP Photo/Ian Hodgson)
محمد صلاح يسعى لتجديد عقده مع ليفربول (أسوشيتد برس)
3/12/2024

وضع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدا للشائعات بشأن التفكير في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وصرح الخليفي، عبر قناة سكاي سبورتس الألمانية اليوم الثلاثاء، بأن "ما تردد بشأن اهتمامنا بضم صلاح شائعات ليست صحيحة"، مضيفا "إنه لاعب رائع، ولكن لم نفكر إطلاقا في التعاقد معه".

وأضاف "نعلم أن أندية عديدة ترغب في ضم صلاح، ولكن تفكيرنا في ضمه شائعة ليست صحيحة".

وأثار صلاح (32 عاما) ضجة بتصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية بتلميحه أكثر من مرة إلى أنه بصدد الرحيل عن ناديه الإنجليزي، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري صيف العام المقبل.

وقال صلاح عقب الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي أوائل الأسبوع الماضي "أنا محبط للغاية، لأننا على مشارف شهر ديسمبر/كانون الأول ولم يقدم أحد من إدارة ليفربول عرضا لتجديد تعاقدي، أريد البقاء، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجمهور، وهذا الموسم ربما يكون الأخير لي".

Soccer Football - Paris St Germain - Paris St Germain unveil new coach Luis Enrique - Paris-Saint-Germain Training Centre, Poissy, France - July 5, 2023 Paris St Germain president Nasser Al-Khelaifi and new coach Luis Enrique pose with a club shirt during the press conference REUTERS/Gonzalo Fuentes
الخليفي أشاد بإنريكي (يسار) مدرب سان جيرمان (غيتي)

"إنريكي أفضل مدرب في العالم"

في سياق آخر، تحدث رئيس النادي الباريسي عن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم وبات مهددا بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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فقال الخليفي إن "إنريكي أفضل مدرب في العالم، إنه يبني مشروعا للمستقبل، ولدينا معه خطة طويلة الأجل من أجل بناء فريقنا، النتائج تبقى مهمة بالطبع، ولكن تركيزنا الأكبر ينصب على مشروعنا".

وجمع الفريق الباريسي 4 نقاط بعد مرور 5 جولات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتل حاليا المركز 26 من أصل 36 فريقا، وهو ما يعني خروجه مبكرا إذا لم يحقق الفوز في مبارياته الثلاث القادمة أمام سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتغارت الألماني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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