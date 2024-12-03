الخليفي: سان جيرمان لا يفكر في ضم صلاح وإنريكي أفضل مدرب بالعالم

وضع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدا للشائعات بشأن التفكير في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وصرح الخليفي، عبر قناة سكاي سبورتس الألمانية اليوم الثلاثاء، بأن "ما تردد بشأن اهتمامنا بضم صلاح شائعات ليست صحيحة"، مضيفا "إنه لاعب رائع، ولكن لم نفكر إطلاقا في التعاقد معه".

وأضاف "نعلم أن أندية عديدة ترغب في ضم صلاح، ولكن تفكيرنا في ضمه شائعة ليست صحيحة".

وأثار صلاح (32 عاما) ضجة بتصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية بتلميحه أكثر من مرة إلى أنه بصدد الرحيل عن ناديه الإنجليزي، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري صيف العام المقبل.

وقال صلاح عقب الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي أوائل الأسبوع الماضي "أنا محبط للغاية، لأننا على مشارف شهر ديسمبر/كانون الأول ولم يقدم أحد من إدارة ليفربول عرضا لتجديد تعاقدي، أريد البقاء، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجمهور، وهذا الموسم ربما يكون الأخير لي".

"إنريكي أفضل مدرب في العالم"

في سياق آخر، تحدث رئيس النادي الباريسي عن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم وبات مهددا بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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فقال الخليفي إن "إنريكي أفضل مدرب في العالم، إنه يبني مشروعا للمستقبل، ولدينا معه خطة طويلة الأجل من أجل بناء فريقنا، النتائج تبقى مهمة بالطبع، ولكن تركيزنا الأكبر ينصب على مشروعنا".

وجمع الفريق الباريسي 4 نقاط بعد مرور 5 جولات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتل حاليا المركز 26 من أصل 36 فريقا، وهو ما يعني خروجه مبكرا إذا لم يحقق الفوز في مبارياته الثلاث القادمة أمام سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتغارت الألماني.