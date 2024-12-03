أحدها في المغرب.. 7 ملاعب عملاقة قيد الإنشاء حاليا

لا تشكّل الملاعب مكانا لاحتضان الألعاب الرياضية فقط، بل دخلت مجال التنافس فيما بينها من ناحية الهندسة والبناء والإمكانيات التي توفرها للمشجعين، وعليه أصبحت جزءا بالغ الأهمية من نسيج الأندية والفرق.

وشهدت السنوات الأخيرة انتقال العديد من الفرق إلى ملاعب جديدة مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي ترك ملعب وايت هارت لين، الذي هُدم عام 2017 ويلعب مبارياته الآن على استاد توتنهام الجديد.

وكذلك أجرت أندية أخرى عمليات إصلاح وتجديد لملاعبها على غرار ملعبي سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد وكامب نو ملعب برشلونة، أما في الوقت الراهن فيجري العمل على بناء 7 ملاعب جديدة ضخمة في عدد من البلدان، ستكون من بين أبرز الاستادات على مستوى العالم.

وتاليا الملاعب السبعة التي يتم بناؤها حاليا، حيث تم تصنيف هذه القائمة بناء على سعة كل ملعب من الأقل إلى الأعلى:

ملعب إيفرتون

هو الملعب الجديد لنادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن المقرر أن ينتقل إليه "التوفيز" في موسم 2025-2026، بعد أن خاض الفريق مبارياته على ملعب غوديسون بارك منذ عام 1892.

Reflecting on how far we've come. 🌊 pic.twitter.com/Gbnha0mHEF — Everton Stadium (@EvertonStadium) November 16, 2024

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ومن المخطط أن يكون الملعب في منطقة حيوية تحوي الكثير من المتاجر والمساكن والحدائق، وستكون سعته الاستيعابية حوالي 53 ألف مقعد، وسيستضيف عددا من مباريات كأس أوروبا 2028، وعند افتتاحه سيكون ثامن أكبر ملعب في إنجلترا.

ملعب نيسان الجديد

ملعب نيسان سيكون المعقل الجديد لفريق تينيسي تايتنز المنافس بكرة القدم الأميركية، والمقرر أن يلعب عليه الفريق في عام 2027.

New stadium. Familiar name. Introducing the NEW Nissan Stadium. pic.twitter.com/dmOkeo0hVz — Tennessee Titans (@Titans) November 17, 2023

الملعب الجديد سيكلف بناؤه 2.1 مليار دولار، ويتسع لنحو 60 ألف مشجع، ويأمل تينيسي تايتنز أن يكون فأل خير عليه، خاصة أن الفريق لم يفز بالدوري في كرة القدم الأميركية NFL منذ ستينيات القرن الماضي.

ملعب هاي مارك الجديد

ملعب نيسان لن يكون الوحيد في كرة القدم الأميركية، إذ يُضاف إليه ملعب هاي مارك المتوقع أن يكتمل بناؤه مع بداية موسم 2026، علما أنه تم وضع حجر الأساس له في يونيو/حزيران 2023.

Had the privilege to tour the new @HighmarkStadium construction site with fellow #Bills employees today. Took this video from 200 level. Stacked stands are much closer to field and stadium is much more intimate. That closeness will also mean loud #BillsMafia! 👍🏼 pic.twitter.com/TzmQnJbqVP — Chris Brown (@ChrisBrownBills) October 22, 2024

وسيكون الملعب الجديد لفريق بافالو بيلز بسعة استيعابية تصل إلى 62 ألف متفرج، وتبلغ تكلفة البناء نحو 2.1 مليار دولار أيضا.

ملعب إنتر ميلان الجديد

يخطط إنتر ميلان لخوض مبارياته في المستقبل بعيدا عن سان سيرو، الذي يحمل بُعدا تاريخيا ورياضيات وثقافيا مهما، الملعب الجديد لـ"نيراتزوري" سيكون جنوب المدينة.

"Nell'incontro avvenuto ieri tra l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Oggetto del vertice, il progetto del nuovo stadio a Rozzano. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma Fontana sarebbe rimasto… pic.twitter.com/LGJiJgC0SY — Mark (@Mark98_0) November 16, 2023

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ومن المتوقع الانتهاء من بناء ملعب إنتر ميلان الجديد عام 2028 بسعة جماهيرية تصل إلى حدود 70 ألف متفرج.

ملعب ميلان الجديد

على غرار إنتر يريد إي سي ميلان الانتقال إلى ملعب جديد بدلا من سان سيرو الذي تم تجديده آخر مرة عام 1990، أثناء استضافة إيطاليا نهائيات كأس العالم.

🏟️ Il #Milan avanza sul nuovo stadio a San Donato: al via la fase di valutazione ambientale. via @CalcioFinanza pic.twitter.com/GU7KpI8fRv — Milan Zone (@theMilanZone_) October 18, 2024

ويخطط ميلان لبناء ملعبه الجديد في ضاحية سان دوناتو بسعة جماهيرية تصل إلى 72 ألف متفرج، ويأمل النادي أن يكون الملعب جاهزا لاستقبال المباريات عام 2026.

ملعب أنيل أغاروال الدولي للكريكيت

سيخوض فريق رويالز الهندي للكريكيت مبارياته على الملعب فور جاهزيته، لكن خطة البناء مقسمة على عدة مراحل، وعليه لا يوجد في الوقت الحالي تاريخ محدد لاكتمال الأعمال، وسيكون بسعة استيعابية تصل إلى 75 ألف متفرج.

Jaipur is set to have a new stadium

🏟️

– Anil Agarwal International Cricket Stadium

– 2nd largest cricket stadium with 75,000 capacity. Chennai deserves a stadium with 100k seating Capacity. The tickets for international matches and ipl matches are sold out in minutes.🏏 pic.twitter.com/PxWz5aip6G — TK (@kingtk88) March 31, 2023

ملعب الحسن الثاني

من المتوقع أن يتم إنهاء أعمال البناء في ملعب الحسن الثاني عام 2028، بسعة استيعابية تصل إلى 115 ألف مقعد، ليكون بذلك الملعب الأكبر في العالم.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ملعب الحسن الثاني في المغرب ضمن ملف الترشح لكأس العالم 2030 يتسع لـ115 ألف مشجع 😨😨😨😨 pic.twitter.com/xi65HjlRvr — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 3, 2024

وتجري أعماء الإنشاء في الملعب ببلدة المنصورية في إقليم بن سليمان الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال الدار البيضاء، وهو مرشح لاستضافة مباراة الافتتاح أو النهائي لكأس العالم 2030 مع ملعبين متطورين آخرين هما سانتياغو برنابيو وكامب نو.