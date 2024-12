أحدها في المغرب.. 7 ملاعب عملاقة قيد الإنشاء حاليا

لا تشكّل الملاعب مكانا لاحتضان الألعاب الرياضية فقط، بل دخلت مجال التنافس فيما بينها من ناحية الهندسة والبناء والإمكانيات التي توفرها للمشجعين، وعليه أصبحت جزءا بالغ الأهمية من نسيج الأندية والفرق.

وشهدت السنوات الأخيرة انتقال العديد من الفرق إلى ملاعب جديدة مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي ترك ملعب وايت هارت لين، الذي هُدم عام 2017 ويلعب مبارياته الآن على استاد توتنهام الجديد.

وكذلك أجرت أندية أخرى عمليات إصلاح وتجديد لملاعبها على غرار ملعبي سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد وكامب نو ملعب برشلونة، أما في الوقت الراهن فيجري العمل على بناء 7 ملاعب جديدة ضخمة في عدد من البلدان، ستكون من بين أبرز الاستادات على مستوى العالم.

وتاليا الملاعب السبعة التي يتم بناؤها حاليا، حيث تم تصنيف هذه القائمة بناء على سعة كل ملعب من الأقل إلى الأعلى:

هو الملعب الجديد لنادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن المقرر أن ينتقل إليه "التوفيز" في موسم 2025-2026، بعد أن خاض الفريق مبارياته على ملعب غوديسون بارك منذ عام 1892.

ومن المخطط أن يكون الملعب في منطقة حيوية تحوي الكثير من المتاجر والمساكن والحدائق، وستكون سعته الاستيعابية حوالي 53 ألف مقعد، وسيستضيف عددا من مباريات كأس أوروبا 2028، وعند افتتاحه سيكون ثامن أكبر ملعب في إنجلترا.

ملعب نيسان سيكون المعقل الجديد لفريق تينيسي تايتنز المنافس بكرة القدم الأميركية، والمقرر أن يلعب عليه الفريق في عام 2027.

الملعب الجديد سيكلف بناؤه 2.1 مليار دولار، ويتسع لنحو 60 ألف مشجع، ويأمل تينيسي تايتنز أن يكون فأل خير عليه، خاصة أن الفريق لم يفز بالدوري في كرة القدم الأميركية NFL منذ ستينيات القرن الماضي.

ملعب نيسان لن يكون الوحيد في كرة القدم الأميركية، إذ يُضاف إليه ملعب هاي مارك المتوقع أن يكتمل بناؤه مع بداية موسم 2026، علما أنه تم وضع حجر الأساس له في يونيو/حزيران 2023.

Had the privilege to tour the new @HighmarkStadium construction site with fellow #Bills employees today. Took this video from 200 level. Stacked stands are much closer to field and stadium is much more intimate. That closeness will also mean loud #BillsMafia! 👍🏼 pic.twitter.com/TzmQnJbqVP

— Chris Brown (@ChrisBrownBills) October 22, 2024