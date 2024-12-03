هل تتعارض كأس العالم 2034 بالسعودية مع دورة الألعاب الشتوية؟

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 المقررة في السعودية (المرشح الوحيد)، والتي ربما تتم إقامتها شتاء لن تتعارض على الأرجح مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سولت ليك سيتي.

والسعودية هي صاحبة العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، إذ من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي (فيفا) فوزها بحق الاستضافة الأسبوع المقبل.

وقال الفيفا إن ملف السعودية لا يتضمن توقيتا مقترحا لكأس العالم، لكنه سيتعاون مع جميع الأطراف المعنية "لتحديد التوقيت الأمثل" للبطولة، نظرا للطقس الحار في المملكة.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية لا تشعر بالقلق بشأن احتمال حدوث تضارب مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سولت ليك، المقررة إقامتها في الفترة من 10 إلى 26 فبراير/شباط 2034.

وقال كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية في مؤتمر صحفي "ستكون هذه الفعاليات بمثابة وليمة حقيقية لعشاق الرياضة خلال فترة 3 أو 4 أشهر ستقام فيها البطولتان".

وأضاف "أعتقد أن مخاطر إقامة هذين الحدثين بالتوازي محدودة للغاية، ومع إقامة الحدثين في دولتين وقارتين مختلفتين، فمن جميع النواحي، بما في ذلك الناحية التجارية، فإننا لا نواجه أي مخاطر تقريبا.

إعلان

وتابع "هناك الكثير من المتابعة الرياضية على أي منصة أو أي قناة، ولا نرى في هذه المرحلة أي مشكلة كبيرة. على العكس من ذلك، هناك الكثير من الفعاليات الرياضية في هذا الإطار الزمني".

وبسبب مناخ المملكة الصحراوي فمن المرجح للغاية أن يتم تأجيل كأس العالم 2034 إلى فصل الشتاء تماما كما فعل الفيفا مع نسخة 2022 بقطر المجاورة، والتي استضافت الحدث أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.