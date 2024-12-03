تقرير: الكشف عن تصنيف فرق كأس العالم للأندية 2025

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف الفرق المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا بدلا من شكلها القديم الذي شهد مشاركة 7 فرق، في الولايات المتحدة صيف العام المقبل، حيث سيتم إجراء قرعة دور المجموعات بعد غد الخميس بمدينة ميامي الأميركية.

ويشارك في البطولة التي تقام بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز العام المقبل 5 فرق عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، مع تصنيف الفرق في 4 مستويات، حيث تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ويصعد للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعايير الخاصة بالتصنيف، الذي ذكر أنه "سيراعي العوامل الرياضية والجغرافية قدر الإمكان".

وكشفت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي المستويات الأربعة لفرق مونديال الأندية على النحو التالي:

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المستوى الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنغو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، فلومينينسي البرازيلي.

المستوى الثاني:

تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورغ النمساوي.

المستوى الثالث:

الأهلي المصري، الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الوداد البيضاوي المغربي، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوغو البرازيلي.

المستوى الرابع: