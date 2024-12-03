أسفرت قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت، اليوم الاثنين، عن مواجهة قوية مرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

بينما حظيت باقي فرق البريميرليغ بمواجهات سهلة نسبيا باستثناء أستون فيلا الذي سيلعب أمام ويستهام يونايتد.

وأرسنال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا.

وستقام مباريات الدور الثالث، الذي تشارك فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجات الأدنى، في الفترة من التاسع وحتى 13 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي:

أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

ساوثامبتون أمام سوانزي سيتي.

إكستر سيتي أمام أكسفورد يونايتد.

ليتون أورينت أمام ديربي كاونتي.

ريدينغ أمام بيرنلي.

أستون فيلا أمام ويستهام يونايتد.

نوريتش سيتي أمام برايتون آند هوف ألبيون.

مانشستر سيتي أمام سالفورد سيتي.

ميلوول أمام داغنهام وريدبريدج.

ليفربول أمام أكرينغتون ستانلي.

بريستول سيتي أمام ولفرهامبتون.

بريستون نورث إيند أمام تشارلتون أثليتيك.

تشلسي أمام موركامب.

ميدلسبره أمام بلاكبيرن روفرز.

بورنموث أمام وست بروميتش ألبيون.

مانسفيلد تاون أمام ويجان أثليتيك.

تامورث أمام توتنهام هوتسبير.

هال سيتي أمام دونكاستر روفرز.

سندرلاند أمام ستوك سيتي.

ليستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز.

برنتفورد أمام بليموث أرجايل.

كوفنتري سيتي أمام شيفيلد وينزداي.

نيوكاسل يونايتد أمام بروملي.

إيفرتون أمام بيتربره يونايتد.

وايكومب واندرارز أمام بورتسموث.

برمنغهام سيتي أمام لينكولن سيتي.

ليدز يونايتد أمام هاروجيت تاون.

نوتنغهام فورست أمام لوتون تاون.

شيفيلد يونايتد أمام كارديف سيتي.

إبسويتش تاون أمام بريستول روفرز.

فولهام أمام واتفورد.

كريستال بالاس أمام ستوكبورت كاونتي.