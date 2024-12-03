موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد مضيفه ريال مايوركا في الدوري الإسباني بالمرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب "سون مويس" في مدينة مايوركا الإسبانية ويدير الحكم خيسوس خيل مانزانو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نتيجة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني list 2 of 2 برشلونة يسير من سيئ إلى أسوأ في الدوري الإسباني end of list

تنطلق المباراة، الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة (18:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

البث الحي والمباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا سيكون:

beIN Sports HD 1

Premier Sports HD 1

Canal + Sport Polska

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويأمل برشلونة أن يوقف نزيف النقاط والتمسك بصدارة الليغا حين يحل الثلاثاء ضيفا على ريال مايوركا.

ويدخل برشلونة اللقاء مع مايوركا السادس على خلفية 3 مباريات متتالية في الدوري من دون فوز، حيث خسر أمام ريال سوسييداد 0-1 ثم تعادل مع سلتا فيغو 2-2 قبل أن يسقط السبت على أرضه أمام لاس بالماس 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة.

ونتيجة هذه السلسلة المخيبة، بات ريال مدريد على بعد نقطة فقط من غريمه مع مباراة مؤجلة في جعبة النادي الملكي، ما يجعل فريق المدرب الألماني هانزي فليك مطالبا بالعودة بالنقاط الثلاث من ملعب مايوركا كي لا يخاطر بخسارة الصدارة.

إعلان

وقدمت مباراتا البرسا وريال مدريد ضد أتلتيك بلباو (تقام غدا الأربعاء) بسبب ارتباط أطرافها الأربعة بمسابقة الكأس السوبر المقررة في السعودية بين 8 و12 يناير/كانون الثاني المقبل حيث يشارك ريال كبطل للدوري وبرشلونة كوصيف له وبلباو لإحرازه الكأس ومايوركا كوصيفه.

ومن المتوقع ألا يجري فليك تغييرا على الخطف الخلفي والاعتماد على الفرنسي جول كونديه وباو كوبارسي وإينييغو مارتينيس وأليخاندرو بالدي رغم تعرض الأخير لضربة على حنجرته في مباراة

وفي حال لم يتمكن بالدي من المشاركة، سيكون جيرار مارتين جاهزا للحلول مكانه، فيما سيعود مارك كاسادو إلى خط الوسط بعدما غاب عن مباراة لاس بالماس بسبب الإيقاف.

وبعدما جلسا على مقاعد البدلاء السبت، من المفترض أن يعود داني أولمو إلى التشكيلة الأساسية، على غرار لامين جمال الذي عاد ضد لاس بالماس من إصابة في الكاحل وشارك بديلا.

وعودة جمال إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ قرابة شهر، ستعيد لبرشلونة قوته الهجومية الضاربة وستحرر الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ضد فريق قادم من فوزين على لاس بالماس وفالنسيا ويبتعد بفارق 10 نقاط عن الصدارة.