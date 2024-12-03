مواجهة فريدة بين لاعب ونجله في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنتظر آشلي يونغ مدافع إيفرتون مواجهة عائلية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حينما يلتقي فريقه مع بيتربره يونايتد الذي يضم نجله تايلر (18 عاما) في صفوفه.

ويحل بيتربره -الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة- ضيفا على إيفرتون الشهر المقبل في ملعب "غوديسون بارك". ويحرص يونغ على مشاهدة ابنه يلعب بعد مشاركته لأول مرة في الفريق الأول هذا الموسم.

وقال يونغ على حسابه في إكس يوم الجمعة الماضي "قد تتحقق الأحلام".

ويمتلك الدولي الإنجليزي السابق سجلا رائعا من المباريات مع الأندية الكبيرة بلغ 724 مباراة مع أندية واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

ويواجه المدافع (39 عاما) موقفا مشابها لما حدث مع ليبرون جيمس وابنه بروني، عندما خاضا أول مباراة معًا في الموسم الاعتيادي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع فريق لوس أنجلوس ليكرز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.