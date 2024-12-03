موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يواجه مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم اختبارا صعبا خارج أرضه عندما يحل ضيفا بعد غد الأربعاء على أرسنال في الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويريد أرسنال البناء على فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة بكل المنافسات من أجل اجتياز عقبة مانشستر يونايتد، حيث تغلب على نوتنغهام فورست وويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد أرسنال جرأته الهجومية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 13 هدفا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف، رغم خوضه مواجهتين خارج ملعبه في تلك السلسلة.

ويدرك أرسنال أن الفوز على مانشستر يونايتد، ربما يعني تقديم أوراق اعتماده كمنافس هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004.

في المقابل، يلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول مع مديره الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم، على الصعيدين القاري والمحلي.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تقام القمة الكبيرة الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن. وتنطلق الساعة 23:15 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالي:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وفاز الـ"غانرز" ذهابا وإيابا في الموسم الماضي في سلسلة من 3 انتصارات متتالية، فيما يعود انتصار يونايتد الأخير إلى سبتمبر/أيلول 2022 في أولد ترافورد، فيما لم يفز على خصمه في لندن منذ يناير/كانون الثاني 2019 ضمن كأس الرابطة.