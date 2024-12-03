شاهد.. مباراة كروية في ألمانيا تتحول إلى معركة طاحنة

أُصيب 79 شخصا في اشتباكات عنيفة بين مشجعي فريقي كارل زايس جينا وكيمي لايبزيغ قبل مباراة بينهما أمس السبت، في دوري الدرجة الرابعة الألماني (منطقة شمال شرق)، استدعت تدخل الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن الاشتباكات بدأت عندما فتح مشجعو الفريقين بعنف أبوابا عازلة خلف أحد المدرجات بعد أن أطلق أنصار لايبزيغ الألعاب النارية على نظرائهم في جينا.

وبحسب البيان، فإن عناصر الشرطة استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لإنهاء ما وصفتها بـ"مواجهة قصيرة وغير منضبطة"، حيث أصيب 10 ضباط و5 حراس، بالإضافة إلى 64 مشجعا من الجانبين، وتم توجيه 40 تهمة جنائية وجنحة.

وذكرت الشرطة أيضا أنها استخدمت الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق مجموعة من 350 مشجعا محليا قاموا بمسيرة في شوارع المدينة قبل المباراة التي فاز فيها جينا 5-0 على منافسه كيمي لايبزيغ.

إعلان

ودان جورج ماير، وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا، أعمال الشغب التي سبقت المباراة، مؤكدا أن "لا مكان للعنف في ملاعب الولاية".

وقال الوزير إن "من واجب الأندية تحمل المسؤولية وتوعية المشجعين وفرض عقوبات على المشاغبين منهم، لا أن يتحمل رجال الشرطة وحدهم العبء كاملا في مثل هذا النوع من المباريات".

ويحتل كارل زايس جينا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الرابعة الألماني لمنطقة الشرق برصيد 30 نقطة، في حين يعاني كيمي لايبزيغ في المركز الـ14 من بين 18 فريقا برصيد 19 نقطة.