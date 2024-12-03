تقارير إعلامية: مفاوضات بين سان جيرمان وصلاح

أكد تقرير بريطاني أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بدأ مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي بغية الانتقال إليه خلال الصيف المقبل.

ويلعب صلاح موسمه الأخير مع ليفربول وسيكون بإمكانه في يناير/كانون الثاني المقبل الاتفاق مع أي فريق يريد الانتقال إليه بعد نهاية موسم 2024-2025 دون العودة إلى إدارة الريدز.

وذكرت شبكة "توك سبورت" (talkSPORT) البريطانية أن صلاح وسان جيرمان دخلا في مفاوضات بشأن صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الصيفية من العام المقبل، وأن المحادثات جارية بالفعل منذ فترة.

وقالت الشبكة البريطانية "باريس سان جيرمان نفى وجود تفاوض مع صلاح، لكن مصادرنا تؤكد وجود تواصل بين الطرفين وفي آخر مرة كان صلاح هو من فتح الباب للنادي الفرنسي، وبالتأكيد يمكنه التوقيع "للبي إس جي" رسميا في يناير المقبل إذا أراد ذلك".

Mohamed Salah and PSG have entered talks over a free transfer next summer, talkSPORT understands. 🤯 The Egyptian winger recently admitted he was "more out than in" at Anfield, as he enters the final six months of his Liverpool contract. ⌛️ PSG will face competition to sign… pic.twitter.com/sp7SG4jll6 — talkSPORT (@talkSPORT) December 2, 2024

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وأضافت "لم يتبق الكثير من الوقت، إذا حصل باريس على فرصة للتوقيع مع صلاح فإنهم لن يفوتوها ولا يوجد أي احتمال لرفض ذلك، والآن إذا أراد صلاح تسريب الخبر من أجل الضغط على ليفربول فإن ذلك لن يكون مفاجئا".

في هذه الأثناء، أكدت صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية أن ممثلي صلاح في مفاوضات مفتوحة مع باريس سان جيرمان من أجل صفقة محتملة الصيف المقبل.

Alors que le PSG cherche à se renforcer sur les ailes et a mis fin à sa politique de stars l'été dernier, des sources anglaises assurent qu'il serait en discussion avec la star égyptienne de Liverpool Mohamed Salah. Ce que le club parisien dément. https://t.co/XNAJZC0V6x pic.twitter.com/bwlHPyCDbB — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 2, 2024

ورغم أن صلاح سيبلغ عامه الـ33 في يونيو/حزيران المقبل، فإنه ما زال خيارا مهما للكثير من الأندية الساعية للاستفادة من خدماته، خاصة أنه سينضم في صفقة مجانية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها صلاح عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وألمح من خلالها إلى إمكانية رحيله عن الريدز بعد نهاية عقده الحالي.

ولدى سؤاله عن تجديد عقده، قال صلاح "حتى الآن هذه هي آخر مباراة ألعبها مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في أنفيلد، لذلك كنت حريصا على أن أستمتع بها".

🚨❗️ Mo Salah on his contract situation: “Honestly… it's in my head. Until now this is the last Man City game I will play for Liverpool, so I was just going to enjoy it”. “I will enjoy every second here. Hopefully we just win the league and will see what will happen”, told Sky. pic.twitter.com/CAvO7WuL5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

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وهذه ليست المرة الأولى التي يلمّح فيها صلاح إلى الرحيل المحتمل عن ليفربول، إذ قال الشهر الماضي بعد تسجيله هدفين في مرمى ساوثهامبتون إنه يشعر بالإحباط من فشل النادي في تجديد عقده حتى الآن، مشيرا إلى أن "رحيله بات أقرب من الاستمرار في صفوف الفريق".

وحسب موقع "توك سبورت" فإن صلاح مرتبط أيضا بالانتقال إلى الهلال السعودي ليكون ضمن صفوف الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025.

ورفض ليفربول في صيف عام 2023 عرضا ضخما من اتحاد جدة السعودي من أجل التخلي عن صلاح مقابل 180 مليون يورو.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في صيف عام 2017، خاض صلاح مع الريدز 369 مباراة في جميع المنافسات سجل خلالها 224 هدفا وتُوج مع الفريق بكل البطولات الممكنة محليا وأوروبيا وعالميا.

فقد توج صلاح مع الريدز بالدوري الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي"، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، فضلا عن كأس العالم للأندية.