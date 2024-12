تقارير إعلامية: مفاوضات بين سان جيرمان وصلاح

أكد تقرير بريطاني أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بدأ مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي بغية الانتقال إليه خلال الصيف المقبل.

ويلعب صلاح موسمه الأخير مع ليفربول وسيكون بإمكانه في يناير/كانون الثاني المقبل الاتفاق مع أي فريق يريد الانتقال إليه بعد نهاية موسم 2024-2025 دون العودة إلى إدارة الريدز.

وذكرت شبكة "توك سبورت" (talkSPORT) البريطانية أن صلاح وسان جيرمان دخلا في مفاوضات بشأن صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الصيفية من العام المقبل، وأن المحادثات جارية بالفعل منذ فترة.

وقالت الشبكة البريطانية "باريس سان جيرمان نفى وجود تفاوض مع صلاح، لكن مصادرنا تؤكد وجود تواصل بين الطرفين وفي آخر مرة كان صلاح هو من فتح الباب للنادي الفرنسي، وبالتأكيد يمكنه التوقيع "للبي إس جي" رسميا في يناير المقبل إذا أراد ذلك".

The Egyptian winger recently admitted he was "more out than in" at Anfield, as he enters the final six months of his Liverpool contract. ⌛️

وأضافت "لم يتبق الكثير من الوقت، إذا حصل باريس على فرصة للتوقيع مع صلاح فإنهم لن يفوتوها ولا يوجد أي احتمال لرفض ذلك، والآن إذا أراد صلاح تسريب الخبر من أجل الضغط على ليفربول فإن ذلك لن يكون مفاجئا".

في هذه الأثناء، أكدت صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية أن ممثلي صلاح في مفاوضات مفتوحة مع باريس سان جيرمان من أجل صفقة محتملة الصيف المقبل.

ورغم أن صلاح سيبلغ عامه الـ33 في يونيو/حزيران المقبل، فإنه ما زال خيارا مهما للكثير من الأندية الساعية للاستفادة من خدماته، خاصة أنه سينضم في صفقة مجانية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها صلاح عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وألمح من خلالها إلى إمكانية رحيله عن الريدز بعد نهاية عقده الحالي.

ولدى سؤاله عن تجديد عقده، قال صلاح "حتى الآن هذه هي آخر مباراة ألعبها مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في أنفيلد، لذلك كنت حريصا على أن أستمتع بها".

🚨❗️ Mo Salah on his contract situation: “Honestly… it's in my head. Until now this is the last Man City game I will play for Liverpool, so I was just going to enjoy it”.

“I will enjoy every second here. Hopefully we just win the league and will see what will happen”, told Sky. pic.twitter.com/CAvO7WuL5a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024