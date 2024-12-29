ريال مدريد يسيطر على التشكيلة المثالية لعام 2024

كشف الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) عن التشكيلة المثالية لعام 2024.

وجاء في مقدمة التشكيلة -التي نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت- الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، واللذان سبق اختيارهما لحصد جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري والمقدمتين من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على التوالي.

O jornal The Guardian, da Inglaterra, deu o título de melhor do mundo em 2024 para o espanhol Rodri, do Manchester City. Vini Jr., do Real Madrid, vencedor do prêmio The Best da Fifa na última terça-feira, ficou em segundo lugar.. 🗞️ @geglobo pic.twitter.com/X1dmJAVko2 — Futmais | Menino Fut (@futtmais) December 20, 2024

واختير إيميليانو مارتينيز لاعب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي كحارس للمرمى بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج بكوبا أميركا 2024 التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

وسيطر لاعبو الدوري الإسباني على أكثر نصف التشكيلة التي ضمت 6 لاعبين ( 5 من ريال مدريد وواحد من برشلونة) أبرزهم الألماني توني كروس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية الموسم الفائت 2023-2024.

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وضمت التشكيلة لاعبا وحيدا من الدوري الألماني بينما خلت من أسماء النجوم الذين ينشطون في الدوريين الإيطالي والفرنسي.

IFFHS releases Team of the Year 2024 ✨ Any changes you’d make? pic.twitter.com/1vIxbUEmS4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

تاليا تشكيلة 2024 وفق "آي إف إف إتش إس" حسب طريقة اللعب 4-3-3