ريال مدريد يسيطر على التشكيلة المثالية لعام 2024

كشف الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) عن التشكيلة المثالية لعام 2024.

وجاء في مقدمة التشكيلة -التي نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت- الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، واللذان سبق اختيارهما لحصد جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري والمقدمتين من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على التوالي.

O jornal The Guardian, da Inglaterra, deu o título de melhor do mundo em 2024 para o espanhol Rodri, do Manchester City.

Vini Jr., do Real Madrid, vencedor do prêmio The Best da Fifa na última terça-feira, ficou em segundo lugar..

🗞️ @geglobo pic.twitter.com/X1dmJAVko2

— Futmais | Menino Fut (@futtmais) December 20, 2024