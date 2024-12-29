أرقام جديدة لمحمد صلاح بالبريميرليغ

تألق اللاعب المصري محمد صلاح، وقاد ليفربول الأحد إلى فوز ساحق 5-0 على وست هام في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أحرز هدفا وصنع آخر ليسجل أرقاما جديدة في البريميرليغ.

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الـ44، كما صنع الهدف الثاني لزميله الهولندي كودي جاكبو ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في البريميرليغ.

كما أصبح منفردا بالمركز العاشر بجدول ترتيب الأكثر صناعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 صناعة خلال 281 مباراة، متخطيا ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

وحقق الدولي المصري سلسة من الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب موقع ليفربول أصبح صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أهدافا في 8 مباريات مختلفة في موسم واحد هذا الموسم خلال 18 مباراة فقط.

كما عزز الفرعون المصري رقمه القياسي مع ليفربول بالوصول إلى 20 هدفا في 8 مواسم متتالية، متفوقا بذلك على أسطورة ليفربول إيان راش الذي سجل هذا الرقم في بين موسمي 1981-1982 و1986-1987.

كما بات صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع أهدافا في مباريات الدوري الإنجليزي، بإجمالي 39 مباراة، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، الذي سجل في 36 مباراة.