رياضة|عربي

تأجيل نهائي "خليجي 26"

كاس الخليج العربي منصة اكس - @KhaleejiZain
النهائي سيلعب السبت المقبل في 4 يناير/كانون الثاني (مواقع التواصل)
29/12/2024

أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل نهائي كأس الخليج (خليجي 26) إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية في الثالث من يناير/كانون الثاني.

بينما أبقى الاتحاد الخليجي على موعد مباراتي نصف النهائي وإقامتهما في موعدهما الثلاثاء المقبل.

مواجهتا نصف النهائي:

17:30 (بتوقيت مكة المكرمة): عُمان x السعودية (ملعب جابر المبارك)

20:45 (بتوقيت مكة المكرمة): البحرين x الكويت (ملعب جابر الأحمد الدولي)

وعن أسباب التأجيل، أوضح خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي أن هناك أسبابا "اقتنعت بها اللجنة لتأجيل النهائي، الاتحادات الأربعة التي وصلت منتخباتها إلى نصف النهائي وافقت على القرار".

وأضاف أنه "بالنسبة لمباراتي نصف نهائي، اللجنة المنظمة اقترحت أن تلعب مباراتا نصف نهائي في يومين منفصلين لأسباب لها علاقة بالحضور الجماهيري، لكن لجنة المسابقات رأت الإبقاء على موعد المباراتين لأنه أعلن عن الموعدين والملعبين اللذين يستضيفان المباراتين سابقا عكس المباراة النهائية".

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المصدر : وكالات

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