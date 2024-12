غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: لن أرمي المنديل

يرفض الإسباني بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي- رفع راية الاستسلام مع استمرار تدهور نتائج فريقه خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال، مؤكدا أن تلك المعاناة تذكّره بالإنجازات الرائعة التي حققها في السنوات الأخيرة.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بالبريميرليغ 6 مرات بينها 4 متتالية، منذ توليه تدريب الفريق قبل 8 سنوات، لكن المدرب الإسباني يعيش حاليا أسوأ فترة في مسيرته اللامعة، إذ فاز الفريق السماوي معه مرة واحدة في آخر 13 مباراة بجميع البطولات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة الأقوى هجوميا في الدوريات الخمسة الكبرى عام 2024 list 2 of 2 فيليكس من موهبة انتظرها العالم إلى المجهول مع تشلسي end of list

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 28 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، و14 عن المتصدر ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

وعن الوضع الحالي، قال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "هذا يجعلني أتذكر كم كان الماضي رائعا. هذه هي الحقيقة. كم كنا نلعب بشكل رائع بطريقة لا تُصدق".

واعترف المدرب البالغ 53 عاما بقوله "كنا نتوقع أن نصل إلى مرحلة ينخفض فيها المستوى لكن ليس بهذا الشكل. السبب الرئيسي لما نمر به هو وجود 7 أو 8 لاعبين مهمين يعانون من الإصابة".

إعلان

ورغم ذلك أكد غوارديولا -الذي جدد عقده الشهر الماضي مع النادي لمدة عامين- أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل إعادة "السيتي" إلى أفضل مستوياته.

Pep Guardiola insists he will do everything he can to turn Manchester City's form around 🔁 pic.twitter.com/cnUxms8W2H — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 29, 2024

وتابع المدرب "لن أستسلم. أريد أن أفعلها (إعادة الفريق إلى سابق عهده) وبالنظر إلى إمكانياتنا علينا أن نفعل ذلك".

وزاد "بالطبع أحب حدوث ذلك، لا أريد أن أخيب أمل جماهير النادي أو مسؤوليه أو كل الناس الذين يحبوننا".

🗣️ "I don't want to disappoint my people" Pep Guardiola vows that he won't give up as he looks to turn Manchester City's season around 🔹 pic.twitter.com/bmzpPCYQNp — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 28, 2024

وعند سؤاله عما إذا كان تراجع نتائج فريقه جعله يفكر أكثر في إرضاء الجماهير، هزّ غوارديولا رأسه قائلا "نعم" وأوضح "أدرك تماما أن طبيعة عملنا هو إرضاء الجماهير، فهمت ذلك منذ كنت لاعبا والآن كمدرب، هذا لا يمكن إنكاره، الناس يريدون منا القيام بدورنا بشكل جيد".

ويحل "السيتي" اليوم ضيفا على ليستر سيتي بملعب كينغ باور لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المباريات الثلاث المقبلة بالبريميرليغ، سيلعب السيتيزنز ضد أندية وست هام يونايتد وبرينتفورد وإيبسويتش تاون، وهي فرصة تبدو سانحة للفريق إذا ما أراد تصحيح المسار وفق اعتقاد الصحيفة الإسبانية، باعتبار أن هذه اللقاءات تأتي ضد فرق النصف السفلي من الجدول.