وفاة الملاكم بول بامبا بعد 6 أيام من فوزه باللقب الذهبي

توفي الملاكم البورتوريكي بول بامبا بعد 6 أيام فقط من فوزه بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن تحت الثقيل (اللقب الذهبي الثانوي لاتحاد الملاكمة العالمي).

وكان مدير أعماله المغني الأميركي "ني يو" قد أعلن وفاة الملاكم عبر بيان مشترك مع عائلته من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وجاء في البيان "ببالغ الحزن نعلن وفاة الابن الحبيب والأخ والصديق وبطل الملاكمة بول بامبا الذي لمس نوره وحبه حياة عدد لا يحصى من الناس. كان منافسا قويا وواثقا من نفسه، يحظى بطموح هائل لتحقيق إنجازات عظيمة. ولكن أكثر من أي شيء، كان شخصا رائعا ألهم العديد من الناس بحماسه الاستثنائي وعزيمته".

Incredibly saddened to hear the passing of Paul Bamba, who had just captured the WBA Gold World Title last week 🕊️ Paul went 14-0 in 2024, breaking Mike Tyson’s record for Most Fights in a Year My heart goes out to his family – he will be missed and was loved by so many ❤️ pic.twitter.com/IXh4ShRG6z — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) December 27, 2024

وتغلب بامبا على المكسيكي روخيليو ميدينا مطلع الأسبوع الماضي في نيوجيرسي ليحرز حزام رابطة الملاكمة العالمية الذهبي للوزن تحت الثقيل.

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وفاز بامبا بجميع نزالاته 14 هذا العام بالضربة القاضية، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله مايك تايسون لأكبر عدد من الانتصارات في عام واحد بالضربة القاضية. كما حقق رقما قياسيا بلغ 19 انتصارا و3 هزائم خلال مسيرته.

وخاض بامبا نزالا في كل شهر هذا العام باستثناء سبتمبر/أيلول، وهذا يعني أنه خاض أكثر من نزال في بعض الأشهر.

وكتب بامبا في آخر منشور له على إنستغرام: "حددت هذا العام هدفا، وقد حققته بالفعل. لم يكن الأمر سهلا، فقد واجهت العديد من العقبات التي تمكنت من التغلب عليها والتمسك بالمسار الذي حددناه بغض النظر عن الظروف الصعبة".

ولد بامبا في ريو بيدراس ببورتوريكو، وخدم في قوات مشاة البحرية الأميركية، حيث عانى من اضطراب ما بعد الصدمة بعد حرب العراق.

وبعدما واجه التشرد، لجأ بامبا إلى الملاكمة كوسيلة لتغيير أسلوب حياته، فتدرب في نادي موريس بارك للملاكمة في برونكس، وكان ينسب الفضل لرياضة الملاكمة في إنقاذ حياته.