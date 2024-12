وفاة الملاكم بول بامبا بعد 6 أيام من فوزه باللقب الذهبي

توفي الملاكم البورتوريكي بول بامبا بعد 6 أيام فقط من فوزه بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن تحت الثقيل (اللقب الذهبي الثانوي لاتحاد الملاكمة العالمي).

وكان مدير أعماله المغني الأميركي "ني يو" قد أعلن وفاة الملاكم عبر بيان مشترك مع عائلته من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وجاء في البيان "ببالغ الحزن نعلن وفاة الابن الحبيب والأخ والصديق وبطل الملاكمة بول بامبا الذي لمس نوره وحبه حياة عدد لا يحصى من الناس. كان منافسا قويا وواثقا من نفسه، يحظى بطموح هائل لتحقيق إنجازات عظيمة. ولكن أكثر من أي شيء، كان شخصا رائعا ألهم العديد من الناس بحماسه الاستثنائي وعزيمته".

Incredibly saddened to hear the passing of Paul Bamba, who had just captured the WBA Gold World Title last week 🕊️

Paul went 14-0 in 2024, breaking Mike Tyson’s record for Most Fights in a Year

My heart goes out to his family – he will be missed and was loved by so many ❤️ pic.twitter.com/IXh4ShRG6z

— Ben Davis (@BenTheBaneDavis) December 27, 2024