برشلونة الأقوى هجوميا في الدوريات الخمسة الكبرى عام 2024

رغم تراجع نتائجه بطريقة سريعة في الآونة الأخيرة، فإن برشلونة الإسباني أنهى العام الحالي 2024 بلقب "الفريق الأقوى هجوميا" في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا.

وأكدت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصائيات أن برشلونة ثالث الليغا يتفوق على جميع الأندية الأوروبية من حيث قوة خط الهجوم في عام 2024، إذ سجل لاعبوه 96 هدفا.

96 – Equipos que han anotado más goles en las cinco grandes ligas europeas en el año 2024 96 – FC Barcelona

92 – Bayern Munich

89 – Inter

89 – Arsenal

89 – Real Madrid Certeros. pic.twitter.com/qoMLaUj8WJ — OptaJose (@OptaJose) December 28, 2024

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وتاليا الأندية الخمسة الأقوى هجوما في أوروبا خلال عام 2024:

برشلونة الإسباني: 96 هدفا.

96 هدفا. بايرن ميونخ الألماني: 92 هدفا.

92 هدفا. إنتر ميلان الإيطالي: 89 هدفا.

89 هدفا. أرسنال الإنجليزي: 89 هدفا.

89 هدفا. ريال مدريد الإسباني: 89 هدفا.

وتقضي أندية الدوريات الإسباني والألماني والفرنسي حاليا إجازة أعياد الميلاد، فيما لم تنقطع المباريات في الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

وبالتالي لن يكون بإمكان أندية فرق برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ إضافة أهداف أخرى إلى رصيدها في العام الحالي، أما أرسنال الذي فاز أمس الجمعة على إيبسويتش تاون في البريميرليغ (1-0)، فسيخوض مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي ضد برينتفورد في اليوم الأول من العام الجديد.

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الفريق الوحيد الذي سجّل أهدافا في الأيام القليلة الماضي كان إنتر ميلان الذي هزم كالياري أمس (3-0)، وهي بالمناسبة المباراة الأخيرة "للنيراتزوري" بالدوري الإيطالي في العام الحالي.

شراكة ناجحة بين ليفاندوفسكي ورافينيا

في هذه الأثناء أرجعت صحيفة "آس" الإسبانية إنجاز برشلونة في الأساس إلى التألق الكبير للثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا دياز، وهما من قادا خط الهجوم خلال عام 2024.

وأكد ليفاندوفسكي على دوره الأساسي كهداف للفريق، إذ سجل 27 هدفا لبرشلونة في العام الحالي، فيما كان من نصيب رافينيا 14 هدفا.

ولم تنسَ "آس" أيضا الدور المهم الذي يقوم به النجم الشاب لامين جمال، مؤكدة أن كل هذه العوامل جعلت من هجوم برشلونة "الأشد فتكا في الدوريات الكبرى بأوروبا في عام 2024".

ويسعى برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك إلى استعادة توازنه سريعا، وبدء العام الجديد 2025 بأحسن طريقة ممكنة، حيث ينافس الفريق على جميع الألقاب الممكنة، وهي: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وأتمت الصحيفة "مع دخول الفريق إلى عام 2025 تحت قيادة فليك سيكون دور ليفاندوفسكي ورافينيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يحتاج برشلونة إلى قوتهما الهجومية لاستعادة الزخم في إسبانيا، وفرض نفسه كمنافس حقيقي في الشكل الجديد للمسابقة الأوروبية الأولى للأندية (دوري الأبطال)".

ويبدأ برشلونة العام الجديد بمواجهة بارباسترو من الدرجة الرابعة ضمن دور الـ32 من كأس الملك، ثم يسافر الفريق إلى السعودية للمنافسة على كأس السوبر، حيث يواجه أتلتيك بيلباو في نصف النهائي.

وفي حال فوزه سينتظر في النهائي المنتصر من ريال مدريد وريال مايوركا، وذلك يوم 12 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يظهر مجددا بالليغا يوم 18 من الشهر نفسه عندما يحل ضيفا على خيتافي.