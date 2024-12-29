فيليكس من موهبة انتظرها العالم إلى المجهول مع تشلسي

يعيش البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشلسي الإنجليزي أسوأ فترة في مسيرته الكروية وبات خارج مخططات الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب "البلوز"، الأمر الذي قد يدفع اللاعب إلى الرحيل عن النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان فيليكس واحدا من أبرز اللاعبين الموهوبين في العالم واعتُبر من النجوم المنتظرة في عالم المستديرة الساحرة خاصة بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 127 مليون يورو وهو بعمر 20 عاما، وقد ينتهي به الحال الآن في الدوري التركي وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعن وضع فيليكس الحالي علّقت الصحيفة بالقول "تاريخ كرة القدم مليء باللاعبين الموهوبين الذين لم يرقوا إلى مستوى التوقعات وفيليكس في طريقه ليصبح واحدا منهم. أحد أغلى اللاعبين في التاريخ في طريقه للخروج مُعارا لفريق من خارج الدوريات الخمسة الكبرى".

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة لاستغلال وضع فيليكس الحالي مع تشلسي وضمه إلى الفريق التركي في الميركاتو القادم.

وتعاقد تشلسي مع فيليكس في الصيف الماضي بعدما دفع لأتلتيكو مدريد 52 مليون يورو ومنذ ذلك الوقت لعب 9 مباريات في الدوري الإنجليزي اثنتان منها كلاعب أساسي وسجل هدفا وصنع آخر، كما شارك في 787 دقيقة في جميع البطولات مما يعني أن اللاعب لم يكسب ثقة ماريسكا.

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مورينيو يمد طوق النجاة

ويريد مورينيو استغلال هذا الوضع والتعاقد مع مواطنه في يناير/كانون الثاني المقبل لكي يساعد فنربشخة على تقليص الفارق مع غلطة سراي متصدر الدوري التركي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو الذي خضع مؤخرا لجراحة في المرارة بالبرتغال سيحاول إقناع فيليكس بالتوقيع لفريقه.

وتتناقض هذه الخطوة المحتملة مع واقع فنربشخة الذي يقترب من إتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي.

وأوضحت "رغم ذلك يفضّل مورينيو المراهنة على فيليكس كما أن وصول اللاعب إلى فنربخشة على سبيل الإعارة سيوفر الكثير من الاموال على الفريق التركي".

ويعتمد إتمام العملية على مدى استعداد فيليكس لخوض تجربة جديدة بحثا عن دقائق إضافية حتى لو كان ذلك من بوابة الدوري التركي المصنّف في المركز العاشر من بين الدوريات الكبرى في أوروبا، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.