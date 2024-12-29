شركات عربية تحل أزمة برشلونة الكبرى وتضمن تسجيل أولمو

كشف تقرير إسباني عن خطة خوان لابورتا (رئيس نادي برشلونة) لحل أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق، والعودة إلى قاعدة 1:1 التي تسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية والصيفية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لابورتا نجح في الاتفاق على بيع جزء من حقوق استغلال مقاعد كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الجديد بقيمة 100 مليون يورو، وهو مبلغ كاف لتسجيل اللاعبين الاثنين في رابطة الليغا.

🚨 Barcelona are set to activate a new economic lever. 💙❤️ The club will sell the rights to operate the VIP boxes at the Camp Nou for €100M. 🤑 Thanks to this deal, Dani Olmo and Pau Víctor will be able to be registered. ✅ (Source: @marca) pic.twitter.com/60P5jjXCB2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 29, 2024

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وأوضحت الصحيفة أن "البارسا" سيتمكن من تسجيل أولمو وفيكتور غدا الاثنين لكي يلحقا باللعب مع الفريق الكتالوني الموسم الحالي، والأهم أن النادي سيعود إلى قاعدة 1:1.

وأضافت "يتبقى أمام إدارة برشلونة فقط الحصول على المبلغ المذكور بعد أن تم الاتفاق مع عدة شركات عربية".

وبمجرد الحصول على المبلغ ودخوله حسابات برشلونة سيقوم النادي بإرسال الوثائق النهائية لرابطة الدوري للموافقة عليها، علما بأن رابطة الليغا على علم تام بتحركات النادي الكتالوني منذ عدة أيام.

🚨🚨🌕| HUGE BREAKING: Barcelona WILL be able to register Dani Olmo and Pau Victor! Joan Laporta has reached an agreement for €100M that allows the registration of both! Not only that, Barça FINALLY RETURNS to the 1:1 FFP rule! @Luis_F_Rojo 🔵🔴🔥✅ pic.twitter.com/HfVu0vtPDs — Managing Barça (@ManagingBarca) December 28, 2024

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وخلال الأيام الماضية، أجرى برشلونة مشاورات مع مسؤولي الدوري من أجل التأكد من أن الخطوة ستحل أزمة تسجيل أولمو وفيكتور والوصول إلى قاعدة 1:1، وهما أمران لم يحصلا بعد اتفاق الرعاية التاريخي مع شركة نايكي.

ورفضت محكمة محلية يوم الجمعة الماضي طلب برشلونة تسجيل أولمو في قائمة الفريق احترازيا لما بعد نهاية العام الجاري، وهو ما كان سيمنح صانع الألعاب الدولي حق مغادرة النادي الكتالوني مجانا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وحسب ماركا فإنه بمجرد إتمام الخطوة الأخيرة من قبل برشلونة ودخول الـ100 مليون يورو لحساباته فإن النادي سيسحب الدعوى التي طلب فيها التدابير الاحترازية، حيث لن يكون هناك معنى للمضي قدما في هذا الطريق بالنظر إلى قيمة الأموال الجديدة التي نجح لابورتا في تحصيلها.

يُذكر أن برشلونة كان مهددا بقوة بخسارة أولمو مجانا وعدم الاعتماد على فيكتور فيما تبقى من الموسم الحالي في حال فشلت الإدارة في حل أزمة اللاعبين قبل نهاية العام الحالي، حيث يتوجب على "البارسا" إنهاء هذا الملف في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وانتقل أولمو إلى برشلونة الصيف الماضي قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو وفقا للتقارير، ولعب مع الفريق الكتالوني 15 مباراة بجميع البطولات وسجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

أما فيكتور فقد عاد إلى برشلونة الصيف الماضي أيضا بعد انتهاء إعارته إلى جيرونا والتي امتدت موسما واحدا، ثم ظهر مع "البارسا" الموسم الحالي في 17 مباراة بجميع البطولات وسجل هدفين وصنع ثالثا.