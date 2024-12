شركات عربية تحل أزمة برشلونة الكبرى وتضمن تسجيل أولمو

كشف تقرير إسباني عن خطة خوان لابورتا (رئيس نادي برشلونة) لحل أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق، والعودة إلى قاعدة 1:1 التي تسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية والصيفية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لابورتا نجح في الاتفاق على بيع جزء من حقوق استغلال مقاعد كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الجديد بقيمة 100 مليون يورو، وهو مبلغ كاف لتسجيل اللاعبين الاثنين في رابطة الليغا.

