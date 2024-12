شاهد.. مباراة تتحول إلى ساحة حرب بدوري السلة الأميركي

شهدت إحدى مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) عراكا بين مجموعة من اللاعبين أدى في النهاية إلى طرد 3 منهم.

ووقع الشجار خلال اللقاء الذي جرى فجر السبت، وانتصر فيه دالاس مافريكس على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 98-89.

وتوقف اللعب عند الدقيقة التاسعة من بداية الربع الثالث حيث كان الفريق الضيف متقدما بفارق 16 نقطة (60-44) بعدما احتسب الحكم خطأ لصالح لاعبي مافكريس.

Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI

وقبل استئناف اللعب، ذهب ناجي مارشال لاعب مافكريس للحديث مع غوسوف نركيتش نظيره في فينيكس صنز، لكن الثاني وضع يده على رأس الأول بقوة ليرد عليه مارشال بلكمة في الوجه قبل أن يتحول الملعب إلى ساحة معركة.

وفي الوقت الذي حاول فيه الحكام واللاعبون السيطرة على الموقف بسرعة، تدخل بي جي واشنطن لاعب مافريكس في الأزمة ودفع نركيتش بقوة.

ولجأ الحكام إلى تقنية الفيديو المساعد لمراجعة اللقطة وبعدها قرروا طرد اللاعبين الثلاثة، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعلق كيفن دورانت لاعب فينيكس صنز على الواقعة بالقول "نكره أن نرى مثل هذه التصرفات في كرة السلة، إنه موقف مؤسف".

"I turned around at the right time…I didn't know what they were talking about"

Kevin Durant didn't see Jusuf Nurkic fight, but added: "You hate to see that in this game…unfortunate situation but I understood both-I understood what Dallas was thinking, their perspective" pic.twitter.com/bvyjO3wA43

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) December 28, 2024