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شاهد.. مباراة تتحول إلى ساحة حرب بدوري السلة الأميركي

PHOENIX, ARIZONA - DECEMBER 27: Naji Marshall #13 of the Dallas Mavericks punches Jusuf Nurkic #20 of the Phoenix Suns during the second half at Footprint Center on December 27, 2024 in Phoenix, Arizona. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Chris Coduto/Getty Images/AFP (Photo by Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ناجي مارشال لاعب مافكريس وجه لكمة لغوسوف نركيتش لاعب فينيكس صنز (الفرنسية)
29/12/2024

شهدت إحدى مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) عراكا بين مجموعة من اللاعبين أدى في النهاية إلى طرد 3 منهم.

ووقع الشجار خلال اللقاء الذي جرى فجر السبت، وانتصر فيه دالاس مافريكس على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 98-89.

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وتوقف اللعب عند الدقيقة التاسعة من بداية الربع الثالث حيث كان الفريق الضيف متقدما بفارق 16 نقطة (60-44) بعدما احتسب الحكم خطأ لصالح لاعبي مافكريس.

وقبل استئناف اللعب، ذهب ناجي مارشال لاعب مافكريس للحديث مع غوسوف نركيتش نظيره في فينيكس صنز، لكن الثاني وضع يده على رأس الأول بقوة ليرد عليه مارشال بلكمة في الوجه قبل أن يتحول الملعب إلى ساحة معركة.

وفي الوقت الذي حاول فيه الحكام واللاعبون السيطرة على الموقف بسرعة، تدخل بي جي واشنطن لاعب مافريكس في الأزمة ودفع نركيتش بقوة.

ولجأ الحكام إلى تقنية الفيديو المساعد لمراجعة اللقطة وبعدها قرروا طرد اللاعبين الثلاثة، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وعلق كيفن دورانت لاعب فينيكس صنز على الواقعة بالقول "نكره أن نرى مثل هذه التصرفات في كرة السلة، إنه موقف مؤسف".

وحسب موقع "سي بي إس سبورت" (cbs sports) الأميركي من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات قاسية على اللاعبين الثلاثة خاصة نوركيتش ومارشال تتمثل في غرامات مالية والإيقاف عن اللعب.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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