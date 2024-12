جريمة قتل تصدم إندريك لاعب ريال مدريد خلال أعياد الميلاد

تلقى البرازيلي الشاب إندريك نجم ريال مدريد الإسباني خبرا مفجعا، إذ قُتل أحد أفراد أسرته في جريمة "مروعة" وقعت خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وذكرت تقارير محلية أن زوج الأخت الكبرى لإندريك قُتل إثر تلقيه عدة رصاصات بعد خروجه من أحد المقاهي في العاصمة برازيليا، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

وأطلق مجهولون 5 رصاصات على موريسيو نونيس غونسالفيس (37 عاما)، وهو زوج لافينيا سودري (أخت إندريك)، وعندما سقط على الأرض أطلقوا عليه 3 رصاصات أخرى.

وتواجدت الشرطة البرازيلية في مكان الحادثة واستدعت الخبراء الجنائيين والمختصين في جمع الأدلة، وبدأت على الفور التحقيق في ملابسات الجريمة.

Real Madrid star, Endrick's 'brother-in-law' was shot dead on Christmas Day in a 'targeted' assassination in Brazil pic.twitter.com/0Vn2fzQkMk

— Naija (@Naija_PR) December 27, 2024