جريمة قتل تصدم إندريك لاعب ريال مدريد خلال أعياد الميلاد

تلقى البرازيلي الشاب إندريك نجم ريال مدريد الإسباني خبرا مفجعا، إذ قُتل أحد أفراد أسرته في جريمة "مروعة" وقعت خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وذكرت تقارير محلية أن زوج الأخت الكبرى لإندريك قُتل إثر تلقيه عدة رصاصات بعد خروجه من أحد المقاهي في العاصمة برازيليا، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

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وأطلق مجهولون 5 رصاصات على موريسيو نونيس غونسالفيس (37 عاما)، وهو زوج لافينيا سودري (أخت إندريك)، وعندما سقط على الأرض أطلقوا عليه 3 رصاصات أخرى.

وتواجدت الشرطة البرازيلية في مكان الحادثة واستدعت الخبراء الجنائيين والمختصين في جمع الأدلة، وبدأت على الفور التحقيق في ملابسات الجريمة.

Real Madrid star, Endrick's 'brother-in-law' was shot dead on Christmas Day in a 'targeted' assassination in Brazil pic.twitter.com/0Vn2fzQkMk — Naija (@Naija_PR) December 27, 2024

ووفق شهادة العديد من الأشخاص المتواجدين في المكان فإنه لم يحدث أي شيء أو نقاش من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق النار.

ورغم ذلك لم تعلن الشرطة المحلية حتى الآن الدافع وراء الجريمة، لكنها وفي الوقت نفسه لم تستبعد أي فرضية في الوقت الحالي، من بينها أن الضحية قُتل بشكل متعمد نظرا لطبيعة الهجوم وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

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وكتبت لافينيا سودري شقيقة إندريك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كنت أود نشر الأشياء الجيدة والسعيدة فقط، لكن لسوء الحظ لن يكون الأمر كذلك، اليوم نقول وداعا لشخص انتهت حياته بهذه الطريقة القاسية، لكني أؤمن بأن عدالة الله ستتحقق".

وأضافت "لقد تركت ذكريات جميلة في قلوبنا لن ننساها أبدا".

ولم يصدر أي تعليق من قبل إندريك على حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كما لم يصرّح لوسائل الإعلام في بلاده.

🚨 Un membre de la famille d’Endrick 🇧🇷 a été assassiné le 25 décembre au Brésil. 😰 Il s’agit du beau frère de sa soeur, abattu par un homme de 24 ans dans un bar. (@TheSun) pic.twitter.com/IRzjY5xq9n — BeFootball (@_BeFootball) December 27, 2024

وحاله حال جميع لاعبي ريال مدريد يقضي إندريك حاليا إجازة أعياد الميلاد، ومن المنتظر أن يعود إلى إسبانيا في الأيام القليلة المقبلة، كون فريقه يستعد لخوض المباراة المؤجلة ضد فالنسيا في الجولة الـ12 الدوري الإسباني، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وظهر إندريك بقميص ريال مدريد في 15 مباراة بجميع البطولات بواقع 160 دقيقة فقط سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.