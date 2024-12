حكيمي الناجي الوحيد.. حالات طلاق كلفت نجوم كرة القدم ملايين الدولارات

يعتبر انفصال نجم مانشستر سيتي كايل ووكر المرير عن زوجته آني كيلنر هو أحدث قضية طلاق تهز الأوساط الكروية، لكن ثمة العديد من القصص المشابهة لنجوم عايشوا نفس السناريو الذي عادة ما ينتهي بنزاع حول الأصول المالية.

وسلطت صحيفة "ذا صن" الضوء على عدد من حالات طلاق أكثر إثارة في عالم كرة القدم.

تقدمت وكيلنر بطلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام بعد أن مزقت سلسلة من الفضائح حياتهما الزوجية.

ففي عام 2020، وافقت على البقاء مع ووكر، 34 عامًا، بعد الكشف عن أنه أنجب طفلاً من صديقته لورين غودمان خلال علاقة قصيرة ووقفت بجانبه خلال معركة قضائية مريرة انتهت بدفع ووكر مبلغا كبيرا.

لكن بعد أن تبين أن ووكر أنجب طفلاً ثانيًا من عشيقته، تقدمت بالطلاق وتستعد للقتال في المحكمة للحصول على نصف ثروته البالغة 33 مليون دولار.

كان لدى الظهير الأيمن السابق لنادي أرسنال، 41 عامًا، واحدة من أكثر حالات الطلاق مرارة في كرة القدم.

خلال 7 سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنى العاجي ثروة لا بأس بها، لكنه خسرها كلها في انفصال مرير عن زوجته السابقة، أوريلي برتراند، في عام 2017.

حصلت برتراند على جميع الأصول في الطلاق، بما في ذلك قصران وأسطول السيارات الفاخرة حتى أن إيبوي كشف لاحقًا أنه كان عليه غسل ​​ملابسه يدويا لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة استخدام الغسالة.

وأشار إلى أن 7 ملايين يورو من أصل 8 ملايين يورو حصل عليها خلال الفترة التي قضاها في صفوف غلطة سراي التركي بين عامي 2011 و2015 استولت عليها زوجته في نهاية المطاف.

قدم لاعب كرة القدم الكاميروني جيريمي طلبًا للطلاق من زوجته لور في مارس/آذار بعد فضيحة مدوية.

وادعى نجم تشلسي السابق، البالغ من العمر 45 عامًا، أنه "أصيب بأذى نفسي" بعد اكتشافه أن التوأمين البالغين من العمر 16 عامًا هما في الواقع من طليقها.

تقدمت زوجة غيغز، ستايسي، بطلب الطلاق في عام 2017، بعد 10 سنوات من الزواج، بسبب العديد من الخيانات.

جمع نجم مانشستر يونايتد السابق ثروة قدرها 50 مليون دولار وبدا أن الانفصال المرير سينتهي بمعركة قضائية حول الأصول المالية.

ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أُعلن أنهما توصلا إلى اتفاق وتم الاحتفاظ بالأرقام طي الكتمان.

كان طلاق لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي من زوجته هبة أبوك، بمثابة تحول صادم لم يتوقعه سوى القليل.

تقدمت عارضة الأزياء والممثلة، التي لديها طفلان، بطلب الطلاق بعد أن اتهم بالاغتصاب في مارس/آذار 2023.

خلال المعركة القضائية، ورد أن هبة طلبت نصف ثروة حكيمي البالغة 23 مليون دولار، ولكن صدمتها كانت كبيرة عندما اكتشفت أن معظم أصوله كانت مسجلة باسم والدته وحتى راتبه الكبير، البالغ 212 ألف دولار في الأسبوع، كان يتم دفعه في حساب والدته المصرفي.

🚨Achraf Hakimi's ex-partner, Hiba Abouk says:

“It's sweet and respectful of him taking care of his mother but giving all his assets to his mother and making me get nothing from him after our dîvorce is heartless. I was very angry. In life, there are very good moments and also… pic.twitter.com/8TMYUMthe0

— Football Factly (@FootballFactly) September 7, 2024