لامين جمال يلتقي لأول مرة بمثله الأعلى نيمار في دبي

لطالما اعتبر النجم الإسباني الشاب لامين جمال المتألق مع برشلونة أن البرازيلي نيمار دا سيلفا هو مثله الأعلى في كرة القدم، لكن لم يسبق لهما أن التقيا من قبل، إلى أن حانت تلك الحظة أمس في دبي بدولة الإمارات.

والتقى جمال مع نيمار وجها لوجه على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر لعام 2024، حيث حصد نجم برشلونة جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم للعام الحالي 2024.

وشكر جمال جميع أساطير كرة القدم الذين أشادوا به، ومن بينهم جيرارد بيكيه والمدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو واللاعب الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، لكنه خص نيمار بعبارات الثناء والمديح.

وقال النجم البالغ من العمر (17 عاما) "أنا ممتن للغاية لجميع الأساطير الذين تحدثوا عني بشكل جيد، خاصة نيمار الذي أعده مثلي الأعلى".

وأضاف "لقد تمكنت من التحدث معه، لقد كان مثلي الأعلى منذ أن كنت صغيرا، أنا ممتن للغاية له".

Lamine Yamal: "I'm so grateful to all of the legends who came here and spoke well of me, especially Neymar. I was able to talk to him. He's been my idol since I was young and I'm so grateful to him." pic.twitter.com/YlwUPWbOQ1

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2024