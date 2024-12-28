لامين جمال يلتقي لأول مرة بمثله الأعلى نيمار في دبي

لطالما اعتبر النجم الإسباني الشاب لامين جمال المتألق مع برشلونة أن البرازيلي نيمار دا سيلفا هو مثله الأعلى في كرة القدم، لكن لم يسبق لهما أن التقيا من قبل، إلى أن حانت تلك الحظة أمس في دبي بدولة الإمارات.

والتقى جمال مع نيمار وجها لوجه على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر لعام 2024، حيث حصد نجم برشلونة جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم للعام الحالي 2024.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رونالدو يعتبر فينيسيوس أحق من رودري بالكرة الذهبية list 2 of 2 جدول مزدحم ينتظر ريال مدريد بداية 2025 end of list

وشكر جمال جميع أساطير كرة القدم الذين أشادوا به، ومن بينهم جيرارد بيكيه والمدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو واللاعب الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، لكنه خص نيمار بعبارات الثناء والمديح.

وقال النجم البالغ من العمر (17 عاما) "أنا ممتن للغاية لجميع الأساطير الذين تحدثوا عني بشكل جيد، خاصة نيمار الذي أعده مثلي الأعلى".

وأضاف "لقد تمكنت من التحدث معه، لقد كان مثلي الأعلى منذ أن كنت صغيرا، أنا ممتن للغاية له".

Lamine Yamal: "I'm so grateful to all of the legends who came here and spoke well of me, especially Neymar. I was able to talk to him. He's been my idol since I was young and I'm so grateful to him." pic.twitter.com/YlwUPWbOQ1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2024

إعلان

وكان جمال في السادسة من عمره عندما وصل نيمار إلى برشلونة في عام 2013، و10 أعوام عندما رحل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017 وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعلقت الصحيفة على مقطع فيديو ظهر فيه اللاعبان بدبي أمس "أُتيحت الفرصة أخيرا لجمال للقاء نيمار شخصيا، وعندما تعانق اللاعبان ظهر الخجل على وجه نجم برشلونة الذي أظهر أيضا الكثير من المودة للبرازيلي".

Lamine Yamal & Ney😍🫱🏾‍🫲🏼 pic.twitter.com/XkCTxaRBBz — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 27, 2024

وعقب فوزه بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب ناشئ في العالم، أكد جمال أن فريقه سيعمل على الفوز بالبطولات والألقاب.

وقال "أنا سعيد للغاية وفخور بفوزي بهذه الجائزة، لكن أريد الفوز بالألقاب الجماعية وهو ما يفتقر إليه النادي، نفكر في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، هذا ما يجعلنا أكثر حماسا في برشلونة".

وأضاف "أقول لجماهير برشلونة إننا جميعا متحمسون للغاية، وآمل أن نبدأ العام الجديد باللقب الأول وهو كأس السوبر الإسباني، نحن نسعى بالفعل لتحقيقه".

أول مباراة لبرشلونة في 2025

ويبدأ برشلونة العام الجديد بمواجهة بارباسترو يوم السبت المقبل، وذلك في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم سيطير الفريق إلى السعودية من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد أتليتيك بيلباو يوم 8 يناير/كانون الثاني 2025 في نصف النهائي الأول، وفي حال فوزه سينتظر في النهائي المنتصر من نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وريال مايوركا.

ويأمل جمال في اللحاق بمواجهات كأس السوبر، إذ يعاني اللاعب من إصابة من المستوى الأول في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن تعرّض لها خلال مباراة برشلونة وليغانيس، وأعلن ناديه يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

إعلان

وشارك لامين جمال مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 21 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم لزملائه 12 تمريرة حاسمة.