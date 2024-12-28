رونالدو يعتبر فينيسيوس أحق من رودري بالكرة الذهبية

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل فينيسيوس في المركز الثاني خلف الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي فاز بالجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة سنويا.

ومن وجهة نظر رونالدو، فإن قرار منح رودري هذه الجائزة كان خاطئا، وأن فينيسيوس كان الأحق منه.

💥 Cristiano, más claro imposible: "Vinicius tendría que haber ganado el Balón de Oro"#GlobeSoccer pic.twitter.com/0U9Nhjs7I5 — MARCA (@marca) December 27, 2024

وقال "الدون" في تصريحات على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر بدبي "لقد قام فيني بعمل رائع في الموسم الماضي، وفي رأيي كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات من قبل ""كان الأمر غير عادل وسأقول ذلك أمام الجميع".

يذكر أن رونالدو فاز بالكرة الذهبية أعوام 2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و2013 و2014 و2016 و2017 بقميص ريال مدريد الإسباني.

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فينيسيوس: رونالدو مثلي الأعلى

واستثمر فينيسيوس وجوده في الحفل ورد سريعا على رونالدو بالقول "كريستيانو هو مثلي الأعلى إلى جانب نيمار، إذا قال كريستيانو ذلك فأنا أصدقه".

وفي الوقت نفسه حصد فينيسيوس جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2024 المقدمتين من غلوب سوكر.

Vinícius Jr honoured with the Best Forward and Best Men's Player awards last evening at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards 🏆🏆 pic.twitter.com/7863r84dTE — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2024

وأضاف فيني "الفوز بهذه الجائزة التي ناضلت من أجلها بشدة شرف لي، أريد أن أشكر جميع زملائي في الفريق وعائلتي، وكذلك فلامينغو (فريقه السابق) الذي وضعني على أول الطريق".

وقدم فينيسيوس أداء رائعا مع ريال مدريد في الموسم الماضي 2023-2024، إذ قاد فريقه للتتويج بألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسجل خلاله 25 هدفا، وقدم لزملائه 12 تمريرة حاسمة في 40 مباراة بجميع البطولات.

وعليه كان ريال مدريد متأكدا من فوز نجمه الشاب بالكرة الذهبية، غير أن النادي قرر مقاطعة الحفل فور علمه بذهاب الجائزة إلى رودري.

وعوّض فينيسيوس ذلك إثر فوزه بجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2024، الذي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم سنويا.

ومن المنتظر أن يعود فينيسيوس لتعزيز قائمة ريال مدريد، الذي يستعد لخوض أولى المباريات في العام المقبل (2025)، عندما يحل النادي الملكي ضيفا على فالنسيا يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري الإسباني، بعد أن غاب اللاعب عن مواجهة إشبيلية الأخيرة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وخلال الموسم الحالي خاض فينيسيوس 20 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، وتوج مع الفريق بكأس السوبر الأوروبي وكأس الأندية للقارات "إنتركونتننتال".