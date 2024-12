رونالدو يعتبر فينيسيوس أحق من رودري بالكرة الذهبية

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل فينيسيوس في المركز الثاني خلف الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي فاز بالجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة سنويا.

ومن وجهة نظر رونالدو، فإن قرار منح رودري هذه الجائزة كان خاطئا، وأن فينيسيوس كان الأحق منه.

وقال "الدون" في تصريحات على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر بدبي "لقد قام فيني بعمل رائع في الموسم الماضي، وفي رأيي كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات من قبل ""كان الأمر غير عادل وسأقول ذلك أمام الجميع".

يذكر أن رونالدو فاز بالكرة الذهبية أعوام 2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و2013 و2014 و2016 و2017 بقميص ريال مدريد الإسباني.

واستثمر فينيسيوس وجوده في الحفل ورد سريعا على رونالدو بالقول "كريستيانو هو مثلي الأعلى إلى جانب نيمار، إذا قال كريستيانو ذلك فأنا أصدقه".

وفي الوقت نفسه حصد فينيسيوس جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2024 المقدمتين من غلوب سوكر.

