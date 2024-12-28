ردود فعل الجماهير واللاعبين بعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26

حقق المنتخب السعودي تأهلا مستحقا إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بعد الفوز الكبير على العراق بنتيجة 3-1 ليحجز آخر مقاعد نصف النهائي.

وزين منتخب الأخضر تأهله بتحقيق أكبر فوز له أمام العراق في تاريخ مواجهاتهما بكأس الخليج، حيث سبق للمنتخب السعودي أن حقق انتصارين أمام العراق بنتيجتي 2-1 و1-0.

وبعد المباراة عبر لاعبو المنتخب السعودي عن فرحتهم بالوصول إلى قبل النهائي بعد بداية متعثرة في دور المجموعات والخسارة أمام البحرين 2-3 والفوز بصعوبة على اليمن 3-2.

وصرح أحمد الكسار حارس السعودية لموقع الجزيرة نت "الحمد الله على بلوغ نصف النهائي.. المباراة المقبلة لن تكون سهلة لكن بالحضور الذهني والفني العاليين سيكون القادم أفضل إن شاء الله".

وشكر عبد الله رديف الجمهور السعودي على دعمه الكبير لهم في المباراة ضد العراق. وأكد مهاجم الأخضر السعودي أن طموح اللاعبين بلوغ النهائي والظفر باللقب.

في الجانب الآخر، يعتقد علي عدنان لاعب المنتخب العراقي أنه رغم الخسارة وضياع التأهل، قدم الفريق أفضل مباراة له في البطولة وقال: "هذه المباراة منحتنا دافعا معنويا كبيرا. هدفنا ليس كأس الخليج وإنما التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

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بدوره، أكد المهاجم أيمن حسين أن جزئيات بسيطة حسمت المواجهة لمصلحة المنتخب السعودي وصرح قائلا: "قدمنا اليوم أفضل مباراة بعد مشاركتنا في بطولة آسيا.. كانت لدينا فرص كثيرة في الشوط الأول لكن لم يحالفنا الحظ".

فرحة سعودية وغضب عراقي

في محيط ملعب جابر الأحمد الدولي، احتفلت جماهير منتخب السعودي بعد الفوز على العراق والتأهل إلى قبل النهائي.

وعبّر أحد المشجعين السعوديين عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي "خليجي 26″، بينما أعرب آخر عن ثقته بأن "الأخضر" سيتوج بلقب البطولة إذا لعب الفريق أمام عمان بنفس الروح والعزيمة.

وبعد الفوز والتأهل رددت جماهير "الأخضر" هتافات ردا على تصريحات الدولي العراقي السابق يونس محمود التي وصفت بالمستفزة.

في المقابل، لم تكن الجماهير العراقية راضية على أداء منتخب بلادها وقال أحدهم: "منتخبنا لم يظهر بالأداء المطلوب منذ بداية البطولة. هذا المردود المتذبذب لا يؤدي سوى إلى الخسارة".

وألقى آخر باللوم على المدرب الإسباني خيسوس كاساس مشيرا إلى أنه ليس المدرب المناسب للمنتخب "أسود الرافدين".

وضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره العماني في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني منتخبي الكويت منظم البطولة ضد البحرين.