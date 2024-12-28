بعد البليهي.. هكذا رد النجم سالم الدوسري على العراقي يونس محمود

أكد سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي أن "الأخضر" لم يأت إلى الكويت من أجل الاكتفاء بالمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" ولكن من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

وقال الدوسري -في تصريحات عقب نهاية مباراة العراق والتي حسمها "الأخضر" بالفوز 3-1 والتأهل إلى "قبل نهائي خليجي 26" اليوم السبت- إن المنتخب السعودي دائما في القمة وهو ما أثبته اللاعبون اليوم وسيواصلون العمل من أجل التتويج بالكأس.

وعن تصريح نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، قال الدوسري "لم يستفزنا تصريح يونس محمود ولا 1%.. والجميع شاهد اليوم شخصية المنتخب السعودي، لأن دورنا تقديم الأداء داخل الملعب ولا يعنينا ما يحدث خارجه".

وبسؤاله عن تحمله مسؤولية تسديد ركلة الجزاء في المباراة على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها سابقا بشأن إهدار ركلات جزاء، أجاب الدوسري بأن الأهم بالنسبة له دائما هو تحمل المسؤولية من أجل منتخب بلاده دون النظر لأي اعتبارات أخرى، وأن يقدم كل ما لديه لخدمة المنتخب.

رسالة البليهي

أعرب علي البليهي مدافع المنتخب السعودي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه "الأخضر" أمام العراق.

وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية اللقاء "لم نبدأ في البطولة بشكل جيد لكن عوضنا الجماهير بالتأهل إلى نصف النهائي".

إعلان

وأضاف لاعب فريق الهلال "لعبنا أمام منتخب العراق باحترام كبير، ولذلك حققنا الفوز المستحق، وأمامنا الكثير من العمل من أجل مواصلة المشوار في البطولة".

وعن تصريحات نجم الكرة العراقية السابق وما إذا كانت استفزت لاعبي "الأخضر" قال البليهي "على العكس، هذه التصريحات أعطتنا الدافع للفوز، وفي المقابل أحرجت لاعبي العراق، وفي النهاية أتمنى له رحلة سعيدة".

وتلتقي السعودية في نصف النهائي مع عُمان بينما تلعب البحرين مع الكويت المستضيفة.