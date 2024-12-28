اليمن يحقق فوزا تاريخيا في كأس الخليج
حقق اليمن أول انتصار في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالفوز 2-1 على 10 لاعبين من البحرين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بخليجي 26.
افتتح اليمن التسجيل في الدقيقة 41 بعد تمريرة عرضية من ناصر محمدوه من الناحية اليسرى وحاول إبراهيم الختال مدافع البحرين تشتيت الكرة لكنه أسكنها بالخطأ في مرمى فريقه.
وظن محمدوه أنه سجل الهدف الثاني لليمن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكنه كان في موقف تسلل.
أهداف المباراة|
فوز اليمن 2-1 على البحرين.
الأهداف بصوت المعلق قاسم عناد.#كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/PxmjmsDj7Y
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 28, 2024
وسجل محمد الرميحي هدف التعادل للبحرين في الدقيقة 62 بعد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.
وأشهر الحكم بطاقة حمراء لسيد باقر في الدقيقة 73 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب إعاقة محمدوه الذي كان في موقف انفراد.
وسجل هارون الزبيدي هدف الفوز التاريخي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.
وبالفوز المثير لليمن على البحرين، تصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف المسجلة عن البحرين التي احتلت المركز الثاني.
أما اليمن فجاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل العراق حامل اللقب ترتيب المجموعة.