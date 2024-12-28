الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي "خليجي 26"

عقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا عاجلا -السبت- درس خلاله تغيير مواعيد مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس الخليج (خليجي 26).

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد غدا الأحد عن الجدول النهائي والرسمي لمباراتي نصف النهائي.

وكان من المقرر أن تلعب السعودية أمام عُمان الثلاثاء المقبل، على أن تلعب الكويت مستضيفة البطولة مع البحرين في نفس اليوم.

وقال الاتحاد الخليجي إن الاجتماع يأتي نظرا للطلب الكبير على تذاكر مباراتي قبل النهائي، وتلبية لرغبة الجماهير الخليجية بحضور المواجهتين في الملعب.

وأضاف أن الطلب الكبير على التذاكر قد لا يكون مناسبا لإقامة قبل النهائي على ملعب جابر الحمد المبارك في الصليبخات.

الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لبرنامج المجلس: تم تقديم مقترح بتغيير موعد مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الخليج#كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YGifrfABxd — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 28, 2024

والمقترح المقدم هو كالتالي:

مباراة السعودية ضد عُمان الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول على ملعب جابر الأحمد الدولي.

مباراة الكويت ضد البحرين في الأول من يناير/كانون الثاني 2025 على نفس الملعب.

ترحيل المباراة النهائية إلى السبت الرابع من يناير/كانون الثاني، بدلا من الجمعة.