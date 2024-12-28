احتفالات كويتية بعد التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26

احتفل أنصار منتخب الكويت بالتأهل إلى قبل نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، بعد التعادل بهدف لمثله مع نظيره القطري مساء أمس الجمعة، في الجولة الختامية لمباريات المجموعة الأولى.

وتجمّع الآلاف من مشجعي "الأزرق" داخل وفي محيط ملعب جابر الأحمد الدولي، للاحتفال بالتأهل إلى نصف النهائي، بعدما حصد 5 نقاط في دور المجموعات بفوزه على الإمارات وتعادله مع عُمان وقطر، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب العماني.

وقال أحد مشجعي المنتخب الكويتي إن التأهل إلى قبل النهائي كان مستحقا، وجاء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الكويتية منذ سنوات، وتراجع الدوري المحلي مقارنة بالبلدان الخليجية الأخرى المشاركة في البطولة.

وأبدى مشجع آخر أمله في أن يواصل "الأزرق" مسيرته بنجاح في البطولة، وصولا إلى التتويج باللقب، الذي يعني الكثير بالنسبة للبلد الذي يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الخليج برصيد 10 بطولات.

ومن المقرر أن يواجه أصحاب الأرض في المباراة القادمة يوم الثلاثاء المقبل منتخب البحرين، الذي تصدر المجموعة الثانية قبل نهاية دور المجموعات بعد فوزه في مباراتين.

في المقابل أعرب عدد من لاعبي المنتخب الكويتي عن سعادتهم ببلوغ نصف نهائي كأس الخليج، مؤكدين سعيهم للفوز على البحرين في المواجهة المقبلة رغم اعترافهم بصعوبة اللقاء.