جوائز غلوب سوكر.. رونالدو الأفضل بالشرق الأوسط والعالمي فينيسيوس

فاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي) بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من غلوب سوكر التي منحت عددا من الجوائز في مختلف الفئات في حفل أقيم في دبي بالإمارات.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها "الدون" بالجائزة، بعدما فاز بها العام الماضي.

وتفوق رونالدو على السعودي سالم الدوسري والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) والجزائري رياض محرز (الأهلي) والمغربي سفيان رحيمي والباراغواياني كاكو (العين) والمغربي مراد باتنا (الفتح).

كما فاز رونالدو بجائزة "الأكثر تهديفًا على مر التاريخ" بعدما سجل حتى الآن مع الأندية والمنتخب البرتغالي 916 هدفًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر 2024 عن توزيع الجوائز في 8 فئات مختلفة.

وتعد "غلوب سوكر" واحدة من أقوى الجوائز التي تمنح للرياضيين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.

وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز غلوب سوكر بمختلف الفئات:

جائزة أفضل مدرب لعام 2024

توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 بعد موسم استثنائي مع الفريق الملكي.

إعلان

وتفوق أنشيلوتي على كل من ميكيل أرتيتا (أرسنال) وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي) وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن).

كما حصد الجائزة بفضل نجاحاته البارزة مع ريال، حيث توج الفريق تحت قيادته بـ5 بطولات هامة عام 2024: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس القارات للأندية.

جائزة أفضل ناد بالعالم

حصد ريال جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2024، بعد حصده 4 ألقاب هذا الموسم: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس إنتركونتننتال.

جائزتا أفضل لاعب ومهاجم

فاز المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل مهاجم في العالم بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع ريال.

وتفوق فينيسيوس على أبرز المهاجمين في أوروبا، أمثال إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول، والصاعد لامين جمال موهبة برشلونة.

Vinícius Jr crowned BEST MEN’S PLAYER at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards 👑 pic.twitter.com/DCFM8mffDS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

جائزة أفضل لاعب وسط

فاز الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال بجائزة أفضل لاعب وسط خلال عام 2024.

كما حصل نجم الريال على جائزة مارادونا والتي تكرم المواهب الشابة التي ترسم مستقبلها في عالم كرة القدم.

Jude Bellingham named Best Midfielder and awarded the Maradona Award this evening at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards 🏆🏆 pic.twitter.com/vmtXzQchB9 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

جائزة أفضل ناشئ

فاز موهبة برشلونة لامين جمال بجائزة أفضل ناشئ بعد أدائه الاستثنائي مع الفريق ومساهمته الفعالة مع المنتخب في "يورو 2024" حيث شارك في 7 مباريات وساهم في 5 أهداف، ليُثبت نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة على الساحة العالمية.

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal wins the 'Emerging Player' award at Globe Soccer Awards. ⭐ pic.twitter.com/DSX0zl9WyZ — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 27, 2024

إعلان

جائزة أفضل مدرب بالشرق الأوسط

حصد البرتغالي جورجي جيسوس (مدرب فريق الهلال السعودي) جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024.

وقاد جيسوس الهلال لتحقيق 4 بطولات عام 2024: دوري روشن للمحترفين، كأس الملك، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر المحلي، بينما فشل المدرب البرتغالي فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحت قيادة جيسوس، وصل الهلال إلى 57 مباراة محلية متتالية بلا خسارة في إنجاز قياسي لنادٍ سعودي عبر التاريخ.

جائزة أفضل ناد بالشرق الأوسط

فاز العين الإماراتي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، تتويجًا لمسيرته الرائعة خلال عام 2024.

وتفوق الفريق الإماراتي على أندية الأهلي المصري والهلال والنصر السعوديين.

وحقق العين لقب دوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وهو لقبه الثاني بالمسابقة القارية بعد نسخة 2003.

كما تأهل إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، متجاوزا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل الهزيمة أمام الأهلي المصري.

جائزة أفضل مسيرة كروية

توج النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو بجائزة أفضل مسيرة كروية من غلوب سوكر.

ونال ديل بييرو الجائزة تقديرا لمسيرته الرائعة في كرة القدم، والتي شهدت تتويجات عديدة له مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، وأهمها كأس العالم 2006.

A fitting tribute for Alessandro del Piero, who was honoured with a Special Career Award at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ceremony this Friday in Dubai! 🏆✨ pic.twitter.com/f1iGNOTj2k — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

جائزة خاصة

حصل البرازيلي نيمار دا سيلفا (نجم الهلال السعودي) على جائزة خاصة.

وخلال مسيرته، فاز نيمار بعدد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، والدوري الفرنسي 5 مرات، وذهبية أولمبياد 2016.

كما يعتبر نيمار الهدّاف التاريخي للمنتخب في كل البطولات برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة دولية.

A well-deserved honour for Neymar, as he receives the Player Career Award from His Highness Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ceremony! 🏆✨ pic.twitter.com/oXefABBp6C — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

إعلان

بدوره حصل رئيس الريال فلورنتينو بيريز على جائزة تقديرية لمسيرته المهنية والتي أطلق عليها "أعظم رئيس في كل العصور".

كما حصل ريو فرديناند المدافع السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس (عرين الملكي الإسباني) على جوائز تقديرية لإنجازاتهما المهنية.